Rahim Ağzı Kanserine Karşı Kök Hücre Tedavisi - Son Dakika
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Ekonomi

Rahim Ağzı Kanserine Karşı Kök Hücre Tedavisi

Medicana Ataköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İnci Öz, rahim ağzı kanserini önlemek için tercih edilen kök hücre tedavisiyle rahim ağzında kansere dönüşme potansiyeli olan anormal hücrelerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

16.08.2024 11:17
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Medicana Ataköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İnci Öz, rahim ağzı kanserini önlemek için tercih edilen kök hücre tedavisiyle rahim ağzında kansere dönüşme potansiyeli olan anormal hücrelerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Öz, kök hücre tedavisinde kullanılan yöntemler arasında Loop Elektrocerrahi Eksizyon (LEEP), kriyoterapi, lazer tedavisi ve konizasyon gibi cerrahi yöntemlerin bulunduğunu aktardı.

LEEP yönteminin orta derecede anormal hücreler için tercih edilen bir yöntem olduğu bilgisini paylaşan Öz, kriyoterapi yönteminde ise soğuk kullanılarak rahim ağzındaki anormal dokuların dondurulduğunu anlattı.

Öz, lazer tedavisinde lazer ışınları kullanılarak rahim ağzındaki anormal dokuların yakıldığını ve bu dokuların yok edilmesinin sağlandığını belirterek, "Daha derin dokulara uzanan anormal dokuların çıkarılması için genellikle ameliyat altında yapılan bir prosedürdür. Konizasyon, diğer yöntemlerle tedavi edilemeyen durumlarda veya kanser şüphesi olduğu zamanlarda tercih edilebilir." ifadelerini kullandı.

Kök hücre tedavisinin, genellikle kısa süreli bir hastane ziyareti gerektirdiğine işaret eden Öz, ameliyata ihtiyaç duymadan bir prosedür olarak uygulanabildiğini kaydetti.

Öz, "Ancak her hasta ve her durumun birbirinden farklı olduğundan, tedavi seçenekleri ve süreci bireysel olarak değerlendirilmelidir. Tedavi sonrası, hasta takip kontrollerine devam etmelidir ve rahim ağzı smear testleri düzenli olarak tekrarlanmalıdır." açıklamasında bulundu.

Kök hücre tedavisinin, genellikle rahim ağzı smear'ı (Pap testi) veya HPV testi sonuçlarına göre doktor tarafından tavsiye edildiğini vurgulayan Öz, "Bu testler, rahim ağzındaki hücrelerin anormal olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Tedaviye başlamadan önce, doktor genellikle biyopsi yoluyla anormal dokunun kesin tanısını koyar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rahim Ağzı Kanserine Karşı Kök Hücre Tedavisi - Son Dakika

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