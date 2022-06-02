Ramazan Ayında Et Piyasasını Düzenlemek İçin Besiciye Verilen Destek 31 Aralık Tarihine Kadar Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan Ayında Et Piyasasını Düzenlemek İçin Besiciye Verilen Destek 31 Aralık Tarihine Kadar Uzatıldı

02.06.2022 11:05
Ramazan Ayında Et Piyasasını Düzenlemek İçin Besiciye Verilen Destek 31 Aralık Tarihine Kadar Uzatıldı

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından et piyasasını düzenlemek için Ramazan ayında kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır başına besiciye verilen 2 bin 500 TL'lik destek 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından et piyasasını düzenlemek için Ramazan ayında kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır başına besiciye verilen 2 bin 500 TL'lik destek 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Ramazan ayını kapsayan 2 Nisan- 1 Mayıs dönemine yönelik destekleme uygulamasında değişikliğe gidildi.

Düzenlemedeki "2022 yılı Ramazan ayı için" ibaresi kaldırıldı. Bu düzenlemeyle 2 Nisan'dan itibaren geçerli düzenlemeyle destekleme uygulaması 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. ESK, yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek sağlıyor.

YORUMLAR
500
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı
Kaynak: ANKA

Et ve Süt Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan Ayında Et Piyasasını Düzenlemek İçin Besiciye Verilen Destek 31 Aralık Tarihine Kadar Uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:24:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan Ayında Et Piyasasını Düzenlemek İçin Besiciye Verilen Destek 31 Aralık Tarihine Kadar Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement