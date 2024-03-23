Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor.
"Rahmet, marifet ve cehennemden azat" ayı olan Ramazan'da vatandaşlar beslenmelerine dikkat ediyor. Susuzluğunu doğal ürünlerden elde ettikleri kompostolar ile gidermek isteyen vatandaşlar başta çekirdeksiz üzüm kurusu olmak üzere kayısı, incir ve erik kurularına oldukça fazla ilgi gösteriyor. Samsun'da yıllardır esnaflık yapan Recai Doğanay, Ramazan ayı ile birlikte komposto yapılan meyve kurularına olan ilginin arttığını ifade etti.
"Komposto için en çok çekirdeksiz kuru üzüm tercih ediliyor"
Vatandaşların en çok çekirdeksiz kuru üzümü tercih ettiğini belirten Recai Doğanay, "Ramazan ayında en çok komposto yapılıp, içilebilen ürünler satılıyor. Kayısı, erik, üzüm, incir ve dut kurusu gibi ürünler tercih ediliyor. Bunların dışında hurma satışları da oldukça iyi gidiyor. Fiyatlar biraz yüksek ama insanlar nefsini köreltecek kadar alıyor. Vatandaşlar komposto için en çok kuru üzüm ve kayısı kurusunu tercih ediyor. Uzmanlar bu kompostoların susuzluğu kesmede ve harareti gidermede etkili olduğunu söylüyor. Ayrıca içerisinde asit olmadığı için de bağırsaklar ve mideye de iyi geldiği ifade ediliyor. Kabızlık ve hazımsızlık yaşayan kişiler de bu meyve kurularını alıp komposto yapıyorlar. Bunların yanı sıra kızılcık, elma ve erik kurusuna da bu Ramazan'da rağbet var" dedi.
"Yarım kilo kuru üzümden 5 litre komposto çıkıyor"
Komposto yapılışını da tarif eden Doğanay, "Bir komposto yapmak için yarım kilo kuru üzümden 5 litre komposto çıkar. Üzümü soğuk sudan geçirdikten sonra tencerede üzerine bir karış su çıkana kadar su ilave ediyorsunuz. Kaynatma işleminden sonra yoğunluğunu suya verince soğumaya bırakıyorsunuz. Komposto yapacaklar daha çok çekirdeksiz kuru üzümü tercih ediyor" diye konuştu.
Kuru meyvelerin fiyatı ise şöyle:
Kompostoluk kuru üzümün kilosu 135-200 TL, erik kurusu 200-350 TL, kayısı kurusu da kalitesine göre 200-300 TL arasında. Hurma fiyatları ise 100 TL'den başlayıp 800 TL'ye kadar çıkıyor. En çok 300 TL'lik hurmalar tercih ediliyor. - SAMSUN
Son Dakika › Ekonomi › Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor - Son Dakika
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşları uyardı. Palandöken, vatandaşların ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak sağlıklarının kötü etkilenmesini engellemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, merdiven altı üreticilerin ve fırsatçıların Ramazan ayını fırsat olarak gördüğünü ve vatandaşların güvenilir esnaftan alışveriş yapması gerektiğini vurguladı.
Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. Dörtyol ilçesinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz'ün çileği tarladan 100 TL'den alıcı buluyor. Çilek üretimi başarılı bir şekilde artış gösteriyor ve önümüzdeki periyotta 15 dönüm kadar yapılması planlanıyor. Çilek üretimi zevkli bir iş olarak değerlendiriliyor ve manavlara çalışıldığı için ödenek para kaybı olmuyor. Çileklerin fiyatı 80 TL ile 100 TL arasında değişiyor.
TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, Birliğin yeni dönemde kapasite artırma yatırımlarına ağırlık vereceğini ve üreticilere kilogram başına 5 lira fark ödemesine haziran ayında başlayacaklarını duyurdu. Şen, Birlik bünyesinde bulunan kuru üzüm işletmesi, sirke, alkol, pekmez ve kolonya fabrikalarının yanı sıra üretim kapasitesini 2 katına çıkaracaklarını ve sirke işletmesine ilave 10 milyon litrelik yatırım yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Birliğin Manisa ve İzmir'deki gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve depolama maliyetlerini düşürmek amacıyla çatı tipi güneş enerjisi santrali kurmayı planladıklarını ifade etti. Şen ayrıca, TMO ile ortak çalışarak üzüm alımlarını gerçekleştireceklerini ve ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın 8 Temmuz haftasında uzaya gönderileceğini açıkladı. Kacır, Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki 40 yıllık rüyasının gerçekleşmesini sağladığını belirtti. Uydunun bütün kritik alt sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirildiği ve Türkiye'nin haberleşme uydularının dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kullanımına erişeceği ifade edildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde badem üretimi yapan çiftçiler, meteorolojinin don uyarısı üzerine bahçelerine giderek ağaçlarını korumak için ateş yakıp nöbet tuttu. Badem filizlerinin soğuk havadan etkilenmemesi için saman balyaları yakılarak ağaçlar koruma altına alındı. Çiftçiler, verimin düşmemesi için 2-3 gün boyunca nöbet tutmaya devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?