Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor

Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor

Ramazan ayı boyunca vatandaşlar, doğal ürünlerden elde ettikleri kompostolar ile susuzluğunu gidermek için kuru meyvelere ilgi gösteriyor. Özellikle çekirdeksiz üzüm kurusu, kayısı, incir ve erik kuruları tercih ediliyor. Samsun'da esnaflık yapan Recai Doğanay, komposto yapımında en çok çekirdeksiz kuru üzümün tercih edildiğini belirtiyor. Kuru meyvelerin fiyatları ise çeşitlilik göstermektedir.

23.03.2024 09:46  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor.

"Rahmet, marifet ve cehennemden azat" ayı olan Ramazan'da vatandaşlar beslenmelerine dikkat ediyor. Susuzluğunu doğal ürünlerden elde ettikleri kompostolar ile gidermek isteyen vatandaşlar başta çekirdeksiz üzüm kurusu olmak üzere kayısı, incir ve erik kurularına oldukça fazla ilgi gösteriyor. Samsun'da yıllardır esnaflık yapan Recai Doğanay, Ramazan ayı ile birlikte komposto yapılan meyve kurularına olan ilginin arttığını ifade etti.

"Komposto için en çok çekirdeksiz kuru üzüm tercih ediliyor"

Vatandaşların en çok çekirdeksiz kuru üzümü tercih ettiğini belirten Recai Doğanay, "Ramazan ayında en çok komposto yapılıp, içilebilen ürünler satılıyor. Kayısı, erik, üzüm, incir ve dut kurusu gibi ürünler tercih ediliyor. Bunların dışında hurma satışları da oldukça iyi gidiyor. Fiyatlar biraz yüksek ama insanlar nefsini köreltecek kadar alıyor. Vatandaşlar komposto için en çok kuru üzüm ve kayısı kurusunu tercih ediyor. Uzmanlar bu kompostoların susuzluğu kesmede ve harareti gidermede etkili olduğunu söylüyor. Ayrıca içerisinde asit olmadığı için de bağırsaklar ve mideye de iyi geldiği ifade ediliyor. Kabızlık ve hazımsızlık yaşayan kişiler de bu meyve kurularını alıp komposto yapıyorlar. Bunların yanı sıra kızılcık, elma ve erik kurusuna da bu Ramazan'da rağbet var" dedi.

"Yarım kilo kuru üzümden 5 litre komposto çıkıyor"

Komposto yapılışını da tarif eden Doğanay, "Bir komposto yapmak için yarım kilo kuru üzümden 5 litre komposto çıkar. Üzümü soğuk sudan geçirdikten sonra tencerede üzerine bir karış su çıkana kadar su ilave ediyorsunuz. Kaynatma işleminden sonra yoğunluğunu suya verince soğumaya bırakıyorsunuz. Komposto yapacaklar daha çok çekirdeksiz kuru üzümü tercih ediyor" diye konuştu.

Kuru meyvelerin fiyatı ise şöyle:

Kompostoluk kuru üzümün kilosu 135-200 TL, erik kurusu 200-350 TL, kayısı kurusu da kalitesine göre 200-300 TL arasında. Hurma fiyatları ise 100 TL'den başlayıp 800 TL'ye kadar çıkıyor. En çok 300 TL'lik hurmalar tercih ediliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TESK Başkanı: Ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim
    10:04 TESK Başkanı: Ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim

    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşları uyardı. Palandöken, vatandaşların ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak sağlıklarının kötü etkilenmesini engellemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, merdiven altı üreticilerin ve fırsatçıların Ramazan ayını fırsat olarak gördüğünü ve vatandaşların güvenilir esnaftan alışveriş yapması gerektiğini vurguladı.

  • Depremin Vurduğu Hatay'da Çilek Hasadı Başladı
    09:50 Depremin Vurduğu Hatay'da Çilek Hasadı Başladı

    Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. Dörtyol ilçesinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz'ün çileği tarladan 100 TL'den alıcı buluyor. Çilek üretimi başarılı bir şekilde artış gösteriyor ve önümüzdeki periyotta 15 dönüm kadar yapılması planlanıyor. Çilek üretimi zevkli bir iş olarak değerlendiriliyor ve manavlara çalışıldığı için ödenek para kaybı olmuyor. Çileklerin fiyatı 80 TL ile 100 TL arasında değişiyor.

  • TARİŞ, üreticilere kilogram başına 5 lira fark ödemesine haziran ayında başlayacak
    09:47 TARİŞ, üreticilere kilogram başına 5 lira fark ödemesine haziran ayında başlayacak

    TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, Birliğin yeni dönemde kapasite artırma yatırımlarına ağırlık vereceğini ve üreticilere kilogram başına 5 lira fark ödemesine haziran ayında başlayacaklarını duyurdu. Şen, Birlik bünyesinde bulunan kuru üzüm işletmesi, sirke, alkol, pekmez ve kolonya fabrikalarının yanı sıra üretim kapasitesini 2 katına çıkaracaklarını ve sirke işletmesine ilave 10 milyon litrelik yatırım yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Birliğin Manisa ve İzmir'deki gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve depolama maliyetlerini düşürmek amacıyla çatı tipi güneş enerjisi santrali kurmayı planladıklarını ifade etti. Şen ayrıca, TMO ile ortak çalışarak üzüm alımlarını gerçekleştireceklerini ve ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

  • Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 8 Temmuz'da uzaya gönderilecek
    09:05 Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 8 Temmuz'da uzaya gönderilecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın 8 Temmuz haftasında uzaya gönderileceğini açıkladı. Kacır, Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki 40 yıllık rüyasının gerçekleşmesini sağladığını belirtti. Uydunun bütün kritik alt sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirildiği ve Türkiye'nin haberleşme uydularının dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kullanımına erişeceği ifade edildi.

  • Manisa'da Badem Üreticileri Don Uyarısına Karşı Nöbet Tuttu
    00:59 Manisa'da Badem Üreticileri Don Uyarısına Karşı Nöbet Tuttu

    Manisa'nın Demirci ilçesinde badem üretimi yapan çiftçiler, meteorolojinin don uyarısı üzerine bahçelerine giderek ağaçlarını korumak için ateş yakıp nöbet tuttu. Badem filizlerinin soğuk havadan etkilenmemesi için saman balyaları yakılarak ağaçlar koruma altına alındı. Çiftçiler, verimin düşmemesi için 2-3 gün boyunca nöbet tutmaya devam edecek.


09:14 TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan’da oynanacak TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak
09:08 ABD, Moskova’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
00:38 Moskova’daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi Moskova'daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi
21:38 Moskova’daki terör saldırısından ilk görüntüler Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
20:46 Moskova’da terör saldırısı: En az 60 ölü, 100’den fazla yaralı var Moskova'da terör saldırısı: En az 60 ölü, 100'den fazla yaralı var
09:39 Türkçe röportaj verdi Fenerbahçe’nin eski yıldızı Szalai’den maç sonu bomba yorumlar Türkçe röportaj verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szalai'den maç sonu bomba yorumlar
09:20 Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren’in ödediği ücret ortaya çıktı Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı
08:32 Binnur Kaya, Yalı Çapkını’ndan ayrılıyor Binnur Kaya, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor
08:08 Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
07:49 Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu
01:01 Ukrayna’dan Rusya’daki kanlı saldırıyla ilgili bomba iddia: Putin’in planı Ukrayna'dan Rusya'daki kanlı saldırıyla ilgili bomba iddia: Putin'in planı
00:43 A Milli Takımımız Macaristan’a 1-0 yenildi A Milli Takımımız Macaristan'a 1-0 yenildi
23:51 Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
23:35 Bursa İnegöl’de kan donduran kedi katliamı Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler Bursa İnegöl'de kan donduran kedi katliamı! Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler
22:59 Ukrayna, Moskova’daki konser salonu saldırısıyla ilişkilerinin olmadığını açıkladı Ukrayna, Moskova'daki konser salonu saldırısıyla ilişkilerinin olmadığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 10:06:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan ayında vatandaşlar kuru meyvelere rağbet gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement