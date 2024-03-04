Ramazan Ayının Enerji Kaynağı Tahine Yoğun İlgi

Ramazan ayının enerji kaynağı tahine yoğun ilgi
VAN - Van'da uzun süre tok tutması ve gün boyu enerji vermesi nedeniyle Ramazan ayının en çok tüketilen gıdalardan biri olan tahinin üretiminde artış yaşandı.
Tahin, hem tok tutması hem de vücudun gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlaması nedeniyle Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hammaddesi susam olan tahin, Van'da doğal olarak üretiliyor. Özellikle tok tutma özelliği nedeniyle sahur sofralarının vazgeçilmez ürünü olan tahinin üretiminde Ramazan öncesi büyük artış yaşanıyor. Van'da Ramazan ayı öncesi aylık 3 ton üretilen doğal tahin, Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 20 ton üretiliyor. Van'da üretim yapan firma tahini hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyor.
"Ramazanın bereketi işimize yansıyor"
İHA muhabirine konuşan işletme yetkililerinden Murat Varlı, yıl boyu tahin üretimi yaptıklarını ama en iyi sezonun en yoğun olduğu dönemin Ramazan ayı olduğunu belirtti. Sezon süresince beklentilerin Ramazan ayı olduğunu ifade eden Varlı, "Burada ürettiğimiz ürünleri iç piyasaya, il dışına ve yurt dışına gönderdiğimiz de oluyor. Tahin üretimine ara vermiyoruz ama yaz aylarında üretimimiz yüzde 80'lere gerilemektedir. Ancak buna rağmen üretimimize devam ediyoruz" dedi.
Tahinin Ramazan ayında tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birinin gün boyu tokluk hissi vermesinden kaynaklandığını dile getiren Varlı, "Tokluk ve güç vermesi Ramazan ayında tercih edilmesine sebep oluyor. Bu konuda tahinin çok faydaları var. Ayrıca tahinin vücuttaki toksin maddeleri attığı bilinmektedir. Çocuklarda da ciddi derecede zeka gelişimine katkı sağlamaktadır. Vatandaşımızın bol bol tahin yemelerini öneriyoruz" diye konuştu.
(YLM-MSA-Y)
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