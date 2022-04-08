Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor - Son Dakika
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Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor

08.04.2022 14:40

Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor ALTİD Başkanı Sili, "Avrupa ve İskandinav ülkelerinden yoğun talep olacağını ön görüyoruz" Antalya'da Ramazan Bayramı ile başlayacak turizm sezonunu değerlendiren ALTİD Başkanı Burhan Sili, iç pazarın oldukça hareketli olacağını söyledi.

Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor

ALTİD Başkanı Sili, "Avrupa ve İskandinav ülkelerinden yoğun talep olacağını ön görüyoruz"

ANTALYA - Antalya'da Ramazan Bayramı ile başlayacak turizm sezonunu değerlendiren ALTİD Başkanı Burhan Sili, iç pazarın oldukça hareketli olacağını söyledi. Rusya- Ukrayna savaşının Alanya turizmini olumsuz etkilediğini söyleyen Sili, Avrupa ve İskandinav ülkelerinden önceki senelere oranla daha yoğun talep olacağını ön gördüklerini söyledi.

Turizm cenneti Alanya'da Ramazan Bayramı ile başlayacak olan sezon hazırlıkları devam ediyor. Pandeminin ardından turizmde eski günleri andıran yoğunluk beklenirken, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, sezondan beklentileri sıraladı. Bayram döneminde iç pazarın yoğun olacağını belirten Başkan Sili, "Bu yıl gelen rezervasyonlardan da bu sonucu çıkarmak mümkün. Bu yılda hareketli olacak. Burada tatilin uzaması ya da uzamaması ile alakalı beklentiler var. Tatil süresinin uzaması süreci hareketlendirecek ve hızlandıracak diye düşünüyorum. İç pazar bizim ana pazarımız. Dolayısıyla bayram döneminde başlayacak olan bu süreç ümit ediyorum ki sezon boyunca devam edecek" dedi.

"Pandemi sürecine oranla yüksek seviyede misafir gelecek"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Alanya turizmini olumsuz etkilediğini belirten Sili, "Rusya - Ukrayna arasında yaşanan bu savaşın öncelikle insanlık adına hızlı bir şekilde son bulmasını istediğimiz bir durum. Diğer taraftan bölgemiz turizmi adına değerlendirdiğimizde son derece olumsuz bir durum. Çünkü Antalya, Alanya bölgesine gelen her iki tanesinden biri bu ülkelerden geliyor. İlk aşamada bunun yerine ikame etmemiz mümkün olmamakla beraber şu anda Avrupa, İngiltere, İskandinav pazarından geçmiş senelere oranla daha yoğun bir talep olacağını ön görüyoruz. Tabi ki Rusya ve Ukrayna'nın açığını kapatamayacaktır. Ancak pandemi ile başlayan sürece oranla daha yüksek seviyede misafir ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor
Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor
Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor
Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor
Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor - Son Dakika


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