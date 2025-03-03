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Ekonomi

Ramazan'da Perakende İndirimleri

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Perakende sektörü, Ramazan boyunca indirim ve fiyat sabitleme ile tüketiciye destek veriyor.

03.03.2025 13:16
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Perakende sektörü, ramazan ayı boyunca tüketicilere ürünleri indirimli fiyatlardan ulaştırmaya devam ediyor.
Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı ramazan ayı vesilesiyle yerel ve ulusal zincir marketler de bazı ürünlerde fiyat sabitleme, pek çok üründe de ay boyunca indirimler uyguluyor.
Perakendecilerin geçen hafta açıkladığı, bakliyattan makarnaya, çorba gruplarından una, sıvı yağlardan konservelere, salçalardan sos gruplarına, pasta malzemelerinden dayanıklı süt ürünlerine, çaydan kahve çeşitlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar binlerce üründe fiyat sabitleme kampanyasının vatandaşların bütçelerine katkı sağlamasının yanında enflasyondaki aşağı yönlü seyre de destek vermesi bekleniyor.
İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, AA muhabirine, dernek üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere ramazan ayı boyunca binlerce üründe fiyatları sabitlediklerini hatırlattı.
Bazı ürünlerde de fiyat sabitlemenin yanı sıra yüzde 25 indirim uygulanacağını belirten Güzeldere, "Yüzlerce reyonda, binlerce üründe fiyat sabitledik. Müşterilerin ilgisi çok iyi, ürünler rağbet görüyor." dedi.
Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde ocak ayından itibaren ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını da sabitlediklerini anımsatarak, müşteri talebinin yoğun olduğunu söyledi.
100 üründe 2024 Mart fiyatları uygulanıyor
Zincir marketler de tüketicilere farklı seçenek ve fiyatlarla erzak kolisi ve hediye çekleri sunuyor. CarrefourSA, ramazan ayına özel hazırladığı 13 parçalık "Klasik Ramazan Kolisi"ni 369,95 lira, 23 parçalık "Süper Ramazan Kolisi"ni 629,95 lira, 26 parçalık "Mega Ramazan Kolisi"ni ise 799,95 liradan satışa sunuyor. Çeşitli kampanyalar düzenleyen şirket, ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bağış yapma imkanı da sağlıyor.
Migros da iftar ve sahur sofralarında ihtiyaç duyulan ürünleri bir araya getirdiği ramazan paketlerini müşterileriyle buluştururken, 13 adet ürünün bulunduğu "Bereket Paketi"ni 369,95 liradan satışa sunuyor. 23 adet ürünün olduğu "Lezzet Paketi" ise 629,95 liradan satılıyor. Migros'ta 20 Şubat-5 Mart arasında hurmadan güllaca, pastırmadan zeytine, çaydan şekere kadar pek çok üründe de indirim uygulanıyor.
Şok Market de mart ayında gıdadan temizlik ürünlerine kadar 100 üründe 2024 Mart fiyatlarını uyguladığını duyurmuştu.
Yerel zincir marketler de pek çok üründe fiyat sabitlemenin yanı sıra indirim kampanyası düzenliyor.

Ramazan\'da Perakende İndirimleri
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Kaynak: AA

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