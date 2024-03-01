11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı için hazırlıklar yapılırken marketlerde hareketlilik başladı. Ramazan ayıyla birlikte anılan; hurma, güllaç, kadayıf gibi ürünler için marketlerde yeni bölümler ayrılırken geçen yıla göre fiyat farkları da ortaya çıktı.
Ramazan'da oruç açarken iftar sırasında en çok tüketilen ürünler arasında yer alan hurmanın fiyatında 1 yıl içinde yaşanan değişimin dikkat çekici seviyede olduğu görüldü. "Ucuzluk marketi" olarak bilinen marketlerde bile 250-300 gram hurmanın fiyatı 82 ila 97 lira arasında değişiyor.
En çok tercih edilen Kudüs hurmasının marketlerdeki 1 yıllık değişimi, enflasyonun etkisini yakından gösterdi. BİM'de 2023 yılında 300 gramı 44,90 TL olan Kudüs hurmasının bu yıl aynı markette 97,50 TL'ye satışa çıkarıldığı görüldü. A101'de ise geçen yıl 44,90 TL'den satılan aynı cins hurmanın bu sene 97,50 TL olduğu dikkat çekti.
Aynı cins hurmanın ŞOK'taki fiyatı ise 99,50 TL. Kalite olarak daha alt seviyede olan Tunus hurmasının 200 gramı ise marketlerde 25-30 TL arasından vatandaşa ulaşıyor.
Açıktan alınan hurmalarda ise ortalama fiyatlar şöyle:
Kudüs hurmasının kilogramı: 320-360 TL
Medine hurmasının kilogramı: 240- 280 TL
Tunus hurmasının kilogramı: 180-200 TL
Son Dakika › Ekonomi › Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış - Son Dakika
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