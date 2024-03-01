Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış

Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala marketlerde hurma satışları başladı. Geçen yıl 300 gramı 44,90 TL olan hurmanın bu yıl 97,50 TL'ye çıktığı görüldü.

01.03.2024 15:39  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı için hazırlıklar yapılırken marketlerde hareketlilik başladı. Ramazan ayıyla birlikte anılan; hurma, güllaç, kadayıf gibi ürünler için marketlerde yeni bölümler ayrılırken geçen yıla göre fiyat farkları da ortaya çıktı.

1 YIL İÇİNDE YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE FİYAT ARTIŞI

Ramazan'da oruç açarken iftar sırasında en çok tüketilen ürünler arasında yer alan hurmanın fiyatında 1 yıl içinde yaşanan değişimin dikkat çekici seviyede olduğu görüldü. "Ucuzluk marketi" olarak bilinen marketlerde bile 250-300 gram hurmanın fiyatı 82 ila 97 lira arasında değişiyor.

Ramazan'ın vazgeçilmezi hurmaya okkalı zam

En çok tercih edilen Kudüs hurmasının marketlerdeki 1 yıllık değişimi, enflasyonun etkisini yakından gösterdi. BİM'de 2023 yılında 300 gramı 44,90 TL olan Kudüs hurmasının bu yıl aynı markette 97,50 TL'ye satışa çıkarıldığı görüldü. A101'de ise geçen yıl 44,90 TL'den satılan aynı cins hurmanın bu sene 97,50 TL olduğu dikkat çekti.

Aynı cins hurmanın ŞOK'taki fiyatı ise 99,50 TL. Kalite olarak daha alt seviyede olan Tunus hurmasının 200 gramı ise marketlerde 25-30 TL arasından vatandaşa ulaşıyor.

Açıktan alınan hurmalarda ise ortalama fiyatlar şöyle:

Kudüs hurmasının kilogramı: 320-360 TL

Medine hurmasının kilogramı: 240- 280 TL

Tunus hurmasının kilogramı: 180-200 TL

İftar, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kemal istikam: Şaşırtmıyor artık!!! 13 0 Yanıtla
  • Van'da Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı
    17:06 Van'da Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı

    Van'da düzenlenen 8. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda 81 ilden farklı tat ve renklerin sergilendiği belirtildi.

  • Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde marangozlar ve mobilyacılar kooperatifin aktif hale getirilmesi için destek istedi
    16:53 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde marangozlar ve mobilyacılar kooperatifin aktif hale getirilmesi için destek istedi

    Gölbaşı Mavi Göl Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Efşi ve diğer kooperatif üyeleri, ilçe merkezinde konvoy yaparak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kooperatifin ilerlememesi ve deprem sonrası yaşanan sıkıntılar dile getirilerek, yetkililerden destek istendi.

  • Hakkari'de Arıcılar Kooperatifi Kuruldu
    16:50 Hakkari'de Arıcılar Kooperatifi Kuruldu

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arıcılıkla uğraşan çiftçileri bir araya getirmek amacıyla 'Hakkari Yüksekova Arıcılar Kooperatifi' kuruldu. Kooperatif, üreticilerin haklarını savunacak ve Hakkari balını tanıtmayı hedefliyor. Üye sayısı hızla artan kooperatif, ürettiği balları doğrudan tüketiciye ulaştıracak ve üyelerinden aidat almayacak. Kooperatifin kuruluşunda destek olan Hakkari Valisi ve diğer yetkililere teşekkür edildi.

  • Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası'nı satın aldı
    16:47 Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası'nı satın aldı

    Limak Doğu Anadolu Çimento, halka arz gelirlerini kullanarak Ergani Çimento Fabrikası'nı 2 milyar 472 milyon lira bedel karşılığında satın aldı. Bu satın alma ile şirketin çimento üretim kapasitesi 3,5 milyon tona ulaştı ve Diyarbakır ve Şanlıurfa'da faaliyet göstermeye başladı.

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Duasına Katıldı
    16:46 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Duasına Katıldı

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihi hanlar bölgesinde düzenlenen esnaf duasına katıldı. Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşıların yoğunlukta bulunduğu Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki esnaflar, asırlardır süren gelenek kapsamında sabah saatlerinde hayırlı ve bereketli kazanç için dua ediyor. Esnaf duasının ardından Beyazgül, işyerlerini açan esnaflara bol ve bereketli kazançlar diledi. Beyazgül, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda da esnafla bir araya geldi. Çarşıda gezen yerli turistler de Beyazgül'e teşekkür ederek Şanlıurfa'nın geçmiş yıllara oranla daha da modern hale geldiğini anlattı.

  • Malatya'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Son Buldu
    16:38 Malatya'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Son Buldu

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Malatya'da sona erdi. Etkinlikte 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı. Gençler ve aileler, burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları hakkında bilgi alarak, stantları gezdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansı standını ziyaret ederek, Gazze saldırılarına ilişkin belge niteliğindeki fotoğrafların bulunduğu 'Kanıt' kitabını inceledi.

  • Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Batı Antalya ekonomisinin gelişmesi için iş birliği çağrısı yaptı
    16:36 Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Batı Antalya ekonomisinin gelişmesi için iş birliği çağrısı yaptı

    Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası (Kumluca TB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş ve Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar'ı ziyaret ederek, Batı Antalya ekonomisinin gelişmesi için iş birliği yapacaklarını belirtti.

  • Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tır parkı yapılacak
    16:33 Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tır parkı yapılacak

    Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun önlenmesi amacıyla bölgeye tır parkı yapılacak. Vali Hayrettin Çiçek, Posof Kaymakamı Emrah Akduman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin'den bilgi aldı. Çiçek, tır yoğunluğunu ortadan kaldırmayı planladıklarını ve ticareti olumlu etkileyeceğini belirtti.

  • Çin Halk Bankası, yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için ortak çaba talep etti
    16:33 Çin Halk Bankası, yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için ortak çaba talep etti

    Çin Halk Bankası Başkanı Pan Gongsheng, ödeme hizmetlerinin optimize edilmesi konulu bir konferansta yabancıların Çin'de daha kolay ödeme yapabilmeleri için kapsamlı ve eşgüdümlü eylemlerde bulunulmasını talep etti. Alipay gibi ödeme uygulamaları ve Çin bankaları da yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştırmak için önlemler alacak.

  • Başkan Bahar:
    16:32 Başkan Bahar: "Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız bu etkinlikte bir araya geldi"

    ATSO tarafından gerçekleştirilen ve ulusal çapta olmasıyla bir ilk olan proje pazarı etkinliğinde yatırımcılar ve girişimciler bir araya geldi.

  • CHP Milletvekili İzzet Akbulut, Mali Müşavirlerin Sorunlarına Dikkat Çekti
    16:30 CHP Milletvekili İzzet Akbulut, Mali Müşavirlerin Sorunlarına Dikkat Çekti

    CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, mali müşavirlerin e-arşiv, fatura ve görüntüleme sistemlerindeki aksaklıkların giderilmesi, KDV tevkifatının uygulanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi için SGK ve maaş teşvikinin sağlanması, yeni mesleğe başlayan mali müşavirlere KOSGEB desteklerinin verilmesi gibi konulara dikkat çekti.


16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
14:21 Yavaş mı Altınok mu İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç
14:07 Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun TV programı teklifine yanıt verdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi
14:06 Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı
21:01 İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze’ye yürüdü İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze'ye yürüdü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
15:36 Moskova’da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni’nin cenazesi görüntülendi Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi
14:41 Ankara’da Öğretmen Hakkında Cinsel İstismar Davası Açıldı Ankara'da Öğretmen Hakkında Cinsel İstismar Davası Açıldı
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
14:29 Van sürgününün perde arkası Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş
14:21 Otomobil almak için en doğru zaman hangisi Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?
14:16 Kate Middleton’ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı
14:06 “Çirkinler“ çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar "Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 17:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement