Ramazan Pideleri İçin Fırıncılar Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan Pideleri İçin Fırıncılar Hazırlıklarını Tamamladı

Ramazana sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan pideleri için fırıncılar hazırlıklarını tamamladı. Fırıncılar, vatandaşların özellikle iftar sofrasında görmeyi istediği sıcak pideleri hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Ramazandan 15 gün önce pide üretimine başlayan fırıncılar, talebin karşılanması için daha fazla çalışanla hizmet vereceklerini belirtti. Pide tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi veren fırıncılar, vatandaşların günlük tüketebileceği miktarda pide satın aldığını ve pidenin bir veya iki gün beklemesi halinde poşetlenip buzdolabında saklanabileceğini belirtti. Pide fiyatlarının artmasına rağmen fırıncılar, ramazan boyunca vatandaşlara ucuz pide yedirmek istediklerini ifade etti.

02.03.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
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Ramazana sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan pideleri için fırıncılar hazırlıklarını tamamladı.

Fırıncılar, vatandaşların özellikle iftar sofrasında görmeyi istediği sıcak pideleri hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan fırın sahibi Osman Atak, eksiklikleri tamamladıklarını belirterek, ramazanın gelmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

Atak, ramazandan 15 gün önce pide üretimine başladıklarının altını çizerek, "Hem yavaş yavaş vatandaşlarımız ramazana alışıyor hem de kandil günlerinde çoğunlukla oruç tutuyorlar. Ramazana hazırlık da bu vesileyle başlamış oluyor." dedi.

Kendileri gibi çoğu fırının 24 saat çalıştığını ifade eden Atak, ramazana özel olarak vardiyalarında değişikliğe gittiklerini bildirdi. Atak, talebin karşılanması için daha fazla çalışanla hizmet vereceklerini aktararak, "Şimdi ramazan için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, ramazanın gelmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda sabırsız." diye konuştu.

Pide tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi veren Atak, vatandaşların ilk günün verdiği açlıkla sıcak pide tüketmek istediğini dile getirerek, "Pideyi genelde ılık veya soğumuş şekilde tüketmeleri hem mide sağlığı hem de hazmetme açısından daha sağlıklı olur." ifadelerini kullandı.

İnsanların tercihlerine göre planlama yapılıyor

Vatandaşların genelde günlük tüketebileceği miktarda pide satın aldığının altını çizen Atak, günlük sıcak ve taze pide alıp o şekilde tüketmeyi tercih ettiklerini söyledi. Atak, pidenin bir veya iki gün beklemesi halinde poşetlenip buzdolabında saklanabileceğini belirtti.

Pide fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Atak, "Maliyetlerimizi geçen seneyle kıyaslayacak olursak, pidelik unun bir çuval fiyatı 300 lira civarındaydı. Bu sene 850-900 lira arasında değişiyor. Personel ve yakıt giderlerimiz ile maya, susam ve pide için olmazsa olmaz yumurta giderlerimiz arttığı için açıklanan fiyat şu an 250 gramı 15 lira, 500 gramı ise 30 lira üzerinden satışını yapacağız. Tekli veya çiftli pide olarak iki çeşit satacağız." diye konuştu.

Atak, vatandaşların doyuruculuk açısından daha çok çiftli pideyi tercih ettiklerini, ona göre pide üretim sayılarını ayarladıklarını ifade ederek, "Rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile susama veya yumurtaya alerjisi olan insanlar, susamsız ve yumurtasız pideyi tercih ediyor. Çoğunluğa bakacak olursak bol susamlı ve yumurtalı pide tüketiliyor." dedi.

Bütün vatandaşların ramazan ayını kutlayan Atak, ramazanın ülkeye huzur, güven ve sağlık getirmesini temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

"İhtiyacınız kadar alın" çağrısı

Fırın sahibi Resul Bozkuş da, pide için hazırlıklara önceden başladıklarını belirterek, "Ramazanda oluşan talebe yetişebilmek için çalışan sayımızı artırıyoruz." dedi.

Yıl boyunca pide özlemi olan insanların ramazanın başlamasıyla ihtiyacından fazla pide satın aldığına dikkati çeken Bozkuş, "İhtiyaçtan fazla alınınca bayatlayan pideler genellikle çöpe gidiyor. Bir fırıncı olarak vatandaşların bu konuda bilinçli olmasını ve ihtiyacı kadar satın almasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Belirlenen pide fiyatlarına da değinen Bozkuş, artan maliyetlere dikkati çekerek, ramazan boyunca vatandaşlara ucuz pide yedirmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Fırıncı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan Pideleri İçin Fırıncılar Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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