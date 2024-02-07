Alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy'ün genel müdürlüğüne Selçuk Seren getirildi. Sektörün deneyimli ismi Seren, daha önce Re-Pie Portföy'ün genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Türkiye'nin önde gelen alternatif portföy yönetim şirketlerinden Re-Pie Portföy, yönetim ekibinde stratejik bir atamaya imza attı. Şirketin genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Seren, Re-Pie Portföy Genel Müdürü oldu. Seren'in sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve türev piyasalarının yanı sıra risk yönetimi ve finans süreçlerinde 20 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Seren yönetiminde şirket, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarındaki sektör liderliğini, menkul kıymetler yatırım fonlarında da sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alarak devam ettirmeyi hedefliyor.
Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz haziran ayında Re-Pie Portföy'e katılan Seren, daha önce 18 yıldan uzun süre çalıştığı Garanti BBVA Portföy Yönetiminde Yatırım ve Emeklilik Fonları Yönetimi, Özel Portföy Yönetimi, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum, Finans ve Bilgi Sistemleri departmanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. Bu görevleri kapsamında iş modelinin uyumlulaştırılması konusunda BBVA'nın küresel ekipleriyle birlikte yerel uygulamaların hayata geçirilmesini koordine eden Seren, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile iş birliği süreçlerinin yasal ve operasyonel çerçevesinin başarıyla oluşturulmasında rol aldı.
Seren, kariyerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda başladı ve Garanti BBVA Portföy Yönetimine katılmadan önce 5 yıl süreyle bu kurumun Hazine Departmanında farklı görevlerde bulundu. - İSTANBUL
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