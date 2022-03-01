realme, 150W ile 5 dakikada yüzde 50 şarj teknolojisini tanıttı - Son Dakika
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realme, 150W ile 5 dakikada yüzde 50 şarj teknolojisini tanıttı

01.03.2022 11:24
realme, 150W ile 5 dakikada yüzde 50 şarj teknolojisini tanıttı

Akıllı telefon markası realme, realme GT Neo 3'ün, 5 dakikada yüzde 50 şarj ile seri üretime geçmiş 150W şarjlı akıllı telefonu olacağını duyurdu.

Akıllı telefon markası realme, realme GT Neo 3'ün, 5 dakikada yüzde 50 şarj ile seri üretime geçmiş 150W şarjlı akıllı telefonu olacağını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, akıllı telefonlarda hızlı şarj, son yılların en anlamlı yeniliklerinden biri oldu. Tüketicilerin telefonlarını şarj etme ve kullanma alışkanlıkları günden güne değişkenlik gösteriyor. Geçmiş ve mevcut realme akıllı telefonlar genellikle kullanıcılara 18W ile 65W arasında şarj gücü sağlayan dart şarjı veya süper dart şarj teknolojisi ile donatılmış durumdayken, realme şarj teknolojisini bir sonraki adıma taşımak için yatırımlarını sürdürerek, kullanıcılarına 150W teknolojisini sunuyor.

UDCA olarak da adlandırılan UltraDart Şarj Mimarisi, realme'nin en yeni teknolojik atılımı olarak öne çıkıyor.

UDCA sahip olduğu hız, güvenlik ve pil ömrü dahil olmak üzere üç teknolojik gelişme ile 100W ile 200W arasındaki şarj güçlerini destekleyebiliyor. UDCA'nın Ultra Hızlı Şarjı, şarj akımını artırmak için Multi Boost Şarj Pompalarını kullanıyor ve akıllı telefonun daha hızlı şarj edilmesini sağlıyor.

UDCA, akıllı telefon şarj olurken ideal ısıyı dengelemek için kullandığı Sıcaklık Yönetim Algoritması ile Ultra Isı Yönetimine sahip bulunuyor.

Böylelikle hızla beraber güvenlik ve pil ömrü performansı da sunuyor. Tüm bunlarla beraber realme, Ultra Pil Teknolojisi ile pil kapasitesinin yüzde 80'ini korumak için endüstri lideri lityum piller kullanıyor. Bu, pilin daha yüksek maksimum şarjla daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

MediaTek Dimensity 8100 işlemcili akıllı telefon

realme, realme GT Neo 3 ile MediaTek Dimensity 8100 İşlemci destekli bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk üreticilerden biri olacağını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen realme Uluslararası İş Grubu Başkanı ve realme Başkan Yardımcısı Madhav Sheth???????, "Markamız kuruluşundan bu yana beklentilerin her zaman üzerine çıkmayı ve yapacağı her iş birliğinde çıtasını daha da yukarıya taşımayı hedefledi. Son yaptığımız MediaTek iş birliği ile yüksek kalite ve güçlü akıllı telefon anlayışımızı daha da pekiştirdiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TSMC'nin 5nm üretim sürecini temel alan MediaTek Dimensity 8100 İşlemci, 2,85 GHz hızında çalışan dört Cortex-A78 çekirdeği ve 2,0 GHz hızında çalışan dört Cortex-A55 çekirdeği ile birlikte geliyor ve daha iyi CPU verimliliği sağlayabiliyor. ARM G610 MC 6 GPU ile güçlendirilen dimensity 8100, çok daha iyi enerji verimliliği ile amiral gemisi düzeyinde GPU performansı sağlayabiliyor. realme, dünya çapındaki genç kullanıcılara yeni ve güçlü bir performans deneyimi sunmak için MediaTek ile birlikte çalışacak.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi realme, 150W ile 5 dakikada yüzde 50 şarj teknolojisini tanıttı - Son Dakika


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