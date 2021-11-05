Üye Girişi
Recep Bağlamış: "Kayseri'de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor" - Son Dakika

Recep Bağlamış: "Kayseri'de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor"

05.11.2021 12:15
Recep Bağlamış:

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, fuarların hem üreticilere hem de şehir ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, "Kayseri'de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, fuarların hem üreticilere hem de şehir ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, "Kayseri'de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

Kayseri Ticaret Borsası'nın tanıtım standı, bu yıl 16.'sı düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nda açıldı. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, borsa olarak tarım fuarlarını önemsediklerini kaydederek, "Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak hem ilimizde hem de ülke genelinde düzenlenen tarım ve gıda fuarlarını önemsiyoruz. Özellikle şehrimizde üretim yapan kardeşlerimizin üretmiş olduğu ürünleri buna benzer fuarlarda tanıtmış oluyoruz. Biz Kayseri olarak Türkiye genelinde pastırma ve sucuk üreten bir il olarak biliniyoruz. Bunun yanı sıra şehrimizde kabak çekirdeği, ay çekirdeği ve aspir yağının Türkiye genelinde üretim sayısının çok fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada herhangi bir kar amacı gütmeden borsamızın standını açarak üyelerimizin ürünlerini burada tanıtma imkanı buluyoruz. Biz özellikle tarımsal alanda üretim yapan üyelerimizin fuara katılması gerektiği noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun yanı sıra hayvancılıkta Türkiye genelinde teknolojik olarak ilerledi. Üretim yapan kardeşlerimiz mevcut olan illerde teknolojik şartlarda makine ve ekipman tanıma fırsatı buluyorlar. Başka bir ilden satın alacakları hayvancılıkla ilgili teknolojiyi ilimizde düzenlenen fuarlarda ayağına gelmiş şekilde rahat olarak ulaşarak satın alma imkanı buluyorlar. Biz özellikle ilimizde yılda en az 2 defa olmak üzere tarım ve hayvancılık fuarının olması gerektiği kanaatindeyiz. Biz üreten kesimiz. Türkiye için üretmeye gayret ediyoruz. Fuarlarda bir aracıdır. Üreten ve satın alan kitlenin aracısıdır. Elimizden geldiği kadar fuarların Türkiye genelinde yaygınlaşması adına gayretlerimizin olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Borsa üyelerinin üretimlerini artması için bütün gayreti sergilediklerini kaydeden Bağlamış, "Biz borsa olarak kurumumuzun üyesine nasıl hizmet vereceği noktasında yaklaşık 3 yıldır yoğun gayretle iletişime geçiyoruz. Bin üye ile teslim almış olduğumuz borsa üyemizi 3 katına çıkardık. Burada da özellikle üyelerimizin kurumu ne kadar tanıdığını ve önem verdiğini görmüş oluyoruz. Üyelerimizde borsamızın yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyor. Çünkü biz üyemizin fayda göreceği bütün alanlarda yönetim olarak gayret gösteriyoruz. Bunun bir örneği de bu tarım fuarıdır. Bir üreticimizin ürettiği ürünü ayırt etmeden standımızda sergilemeye gayret ediyoruz. üretimlerinin de artması adına Kayseri Ticaret Borsası olarak elimizden gelen bütün gayreti sergilemeye çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Recep Bağlamış: Kayseri'de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor

Türkiye, Kayseri, Borsa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Recep Bağlamış: 'Kayseri'de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti 12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu 12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans 11:42 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı 11:25 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı MSB sosyal medyadaki 11:02 MSB sosyal medyadaki "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Tek tek tespit edildiler
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız 10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider

Son Dakika Haberleri
12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti
12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu
12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor
12:08 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
12:02 Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı
11:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans
11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü         
12:25
Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu         
12:20
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı         
12:02
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
10:09
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 12:37:20. #1.11#
SON DAKİKA: Recep Bağlamış: "Kayseri'de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement