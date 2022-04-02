Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'nin kazananları belli oldu - Son Dakika
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Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'nin kazananları belli oldu

02.04.2022 14:56
Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'nin kazananları belli oldu

Dünyanın en iyi pilotlarının kokpitte değil kağıt üzerinde kozlarını paylaştığı Red Bull Paper Wings kağıt uçak yarışmasının Türkiye birincileri belirlendi.

Dünyanın en iyi pilotlarının kokpitte değil kağıt üzerinde kozlarını paylaştığı Red Bull Paper Wings kağıt uçak yarışmasının Türkiye birincileri belirlendi.

Şirket açıklamasına göre, biraz pilotluk hevesi, biraz yaratıcılık, çokça el becerisi isteyen "kağıttan uçak" yarışması Red Bull Paper Wings'in Türkiye Finali Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde hava sahasını yoğunlaştırdı.

Dünya çapında 60'tan fazla ülkede en yetenekli kağıt uçak pilotlarını buluşturan ve bu sene Türkiye'de elemeleri 18 Şubat tarihinde başlayarak 18 ayrı karşılaşmada üniversiteli gençleri bir araya getiren Red Bull Paper Wings'in Türkiye Finali'nin birincileri, "en uzun mesafe" kategorisinde Davut Basut ve "en uzun süre havada kalma" kategorisinde ise Melke Karagöl oldu.

18 üniversitede 10 bin kişinin katıldığı bölge elemeleri sonrasında seçilen Davut Basut ve Melke Karagöl, 1 Nisan'da Eskişehir'de Türkiye finalisti olmak için yeteneklerini sergiledi. Türkiye'nin en iyi kağıt uçak pilotları olmaya hak kazanan Basut ve Karagöl, 12-14 Mayıs tarihlerinde Avusturya'nın Salzburg şehrinde, Flying Bulls akrobatik uçuş takımına da ev sahipliği yapan Hangar-7'de gerçekleştirilecek 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Aynı zamanda tüm dünyadan katılımcıların TikTok üzerinden hünerlerini gösterdiği, yarışmanın akrobasi kategorisindeki Türkiye finalisti Ömer Asmasarı da direkt Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne katılarak yeteneklerini sergileyecek.

Kağıt uçakla Salzburg'a uçuş

Açıklamada görüşlerine yer verilen, "En uzun mesafe" kategorisinde birinci olan Davut Basut, " Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden katılıyorum. Küçükken hep kağıt uçak yapardım. Şansımı demek istedim ve kazandım. Ülkemi finallerde temsil edecek olmak gurur verici bir şey. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Kazabilmek için kağıt uçak ve atış tekniklerini inceledim. Küçükken mahallede hep kağıttan uçaklar yapardık. Bir kağıt uçağın beni Salzburg'a uçuracağını düşünmezdim." ifadelerini kullandı.

"En uzun süre havada kalma" kategorisinin kazananı olan Melke Karagöl de " Dicle Üniversitesi'nden katılıyorum. Yakın arkadaşım katılmam için çok uğraştı, ben de katıldım. Onun sayesinde buraya geldim. Çok heyecanlıydım, kazandığım için çok mutluyum. Ülkemi ve şehrim Şırnak'ı temsil etmek için Salzburg'a gideceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın akrobasi kategorisindeki Türkiye finalisti Ömer Asmasarı ise kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hünerlerimi sergileyebileceğim TikTok içeriğini çekmeye çalıştım ve başardım. Şimdi de Salzburg'a gidip, ülkemi temsil edecek olmak çok güzel bir duygu. Umarım orada da başarılı olurum." ifadelerini kullandı.

Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'nin kazananları belli oldu
Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'nin kazananları belli oldu
Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'nin kazananları belli oldu
Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'nin kazananları belli oldu

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'nin kazananları belli oldu - Son Dakika


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