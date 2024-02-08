Redington, 3.çeyrekte yüzde 6 büyüme kaydetti

Ekonomi

Redington, 3.çeyrek sonuçlarına göre çeyreksel bazda gelirde yüzde 6 büyüme kaydetti.

31 Aralık 2023'te sona eren üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Redington, 23,550 milyon Rupi ile üçüncü çeyrekte genel küresel gelir, yıllık bazda yüzde 8 oranında artış göstererek herhangi bir çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Redington Ltd. Grup CEO'su V.S. Hariharan, "24. finansal yıldaki büyümemiz, kendimizi pek çok boyutta yeniden keşfetmemiz sayesinde gerçekleşti. Yeni gelir akışlarına önemli yatırımlar yaptık, pazara çıkış yollarına odaklandık, dijital yeteneklerimizi geliştirdik, platformlar oluşturduk ve pazara daha hızlı çıkmamızı sağlayacak süreçler oluşturduk ve müşterilerimize bizimle tercih ettikleri şekilde etkileşim kurmaları için seçenekler sunduk. Teknoloji dağıtımı temel değer önerimiz olsa da, hiper ölçekleyici ve yazılım hizmetleri ile özel ve genel Bulut için bazı yönetilen hizmetleri etkinleştirmek ve yeniden satmak için yetkinlikler ve yetenekler geliştirmeye odaklandık. Dijital dönüşümün ve sürekli pazar değişimlerinin yaşandığı bu çağda, olağanüstü değer sunan girişimleri hayata geçirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu müşteri odaklı yaklaşım, pazar payı kazanımlarımıza katkıda bulunmakta ve büyüme yörüngemizi güçlendirmektedir. Ortaklarımızın ekosistemimizde oynadığı kritik rolün farkındayız ve karşılıklı başarımız için onlara kaynak ve destek sağlamaya kararlıyız" dedi. - İSTANBUL