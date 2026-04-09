Rehabilite Edilen Puhular Özgürlüğe Kanat Çırptı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Van'da kasım ayında yaralı halde teslim alınan iki puhunun, ekiplerin 5 ay süren özenli rehabilitasyon çalışmaları sonucunda yeniden gökyüzüyle buluştuğu belirtilen paylaşımda, "Uygun hava koşullarıyla birlikte, doğal yaşam alanlarına bırakılan puhular, özgürlüğe kanat çırptı. Doğaya umut olmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Baykuşgiller familyasından, gece avlanan, oldukça büyük ve güçlü yırtıcı bir kuş türü olan puhu, Türkiye'deki en büyük baykuş türü olarak biliniyor.