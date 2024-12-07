Rekabet İhlalleri Cezaları Belirlendi

Ekonomi

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlallerinde uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 241 bin 43 lira olarak belirlendi.

Rekabet Kurumunca hazırlanan konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kanun'da ifade edilen idari para cezası alt sınırı, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış esas alınarak, 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 lira olarak uygulanacak.???????