Rekabet Kurulu, ABKO İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Hakkında Soruşturma Açılmasını Kararlaştırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, ABKO İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Hakkında Soruşturma Açılmasını Kararlaştırdı

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ABKO İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Davines'in distribütörü olan şirketin, satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti ihlal ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddiasıyla yürütülen ön araştırma sonucunda soruşturma kararı alındı. Ancak bu karar, şirketin suçlu olduğu anlamına gelmemektedir.

16.07.2024 11:27
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Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ABKO İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik markası Davines'in distribütörü ABKO İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin, kendisinden ürün alıp satan firmaların satış fiyatlarını belirlediği ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri değerlendiren Kurul, bunları yeterli bularak kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, ABKO İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Hakkında Soruşturma Açılmasını Kararlaştırdı - Son Dakika

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