Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Dassault Systemes International SAS ve Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd. tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.

Connect Ads DMCC üzerindeki tek kontrolün nihai olarak Aleph Group, Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Protel Hotelsoftware GmbH'nin ortak kontrolünün, Advent International Corporation tarafından yönetilen fonlar ve Eurazeo SE tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması uygun bulundu.

Gülbahar Elektrik Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Birleşim Yapı ve Endüstri Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması onaylandı.

JSR Corporation'ın elastomer iş kolu ile elastomer iş kolunda faaliyette bulunan iştiraklerinin ve bağlı kuruluşlarının tek kontrolünün ENEOS Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Hera SAS'ın, Habsont Unlimited Company aracılığıyla Perrigo Company plc. tarafından devralınması işlemine onay verilmesi kararlaştırıldı.

Halihazırda ortak kontrolüne sahip olduğu Merter (Turkey) B.V.'nin tek kontrolünün MRT Investment Holding 6 B.V. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Profil Sanayi ve Ticaret AŞ ile 3S Kalıp Makine Aparat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrollerinin hisse devri yoluyla Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ iştiraki olan Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Europcar Mobility Group S.A.'nın ortak kontrolünün Volkswagen AG, Trinity Investments DAC ve Pon Holdings B.V. tarafından devralınmasına onay verildi.

RAC Group Limited'in ortak kontrolünün Silver Lake Group, L.L.C.'nin bağlı şirketleri tarafından idare edilen fonlarca devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

T-Mobile Netherlands Holding B.V.'nin ortak kontrolünün, Warburg Pincus LLC ve Apax Partners LLP tarafından yönetilen veya bunlardan danışmanlık alan yatırım fonları tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi uygun bulundu.