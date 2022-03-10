Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı

10.03.2022 18:09
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma başvurularına onay verdi.

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma başvurularına onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulan Kurul kararlarına göre, Porsche Automobil Holding SE, Volkswagen Grubu'nun dolaylı iştiraki A4nXT GmbH ile Lufthansa Industry Solutions AS GmbH tarafından Avrupa Ekonomik Alanı'nda bilgi teknolojileri danışmanlığı ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterecek ortak girişim şirketi kurulmasına izin verildi.

Ekaterra B.V.'nin tek kontrolünün, CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması uygun bulundu.

FutureLife a.s.'nin ortak kontrolünün, dolaylı olarak CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ve Hartenberg Holding s.r.o tarafından devralınması kararlaştırıldı.

MBCC Group'un tek kontrolünün, Sika International AG aracılığıyla Sika AG tarafından devralınmasına izin verildi.

Saudi Arabian Industrial Investments Company ile SeAH Changwon Integrated Special Steel Corporation'ın ortak girişim şirketi kurması uygun bulundu.

Safran Aerosystems Arresting Systems iş koluna ait malvarlıklarının, tek kontrolünün Curtiss-Wright Flow Control Service, LLC ve yeni kurulacak Fransa menşeli teşebbüs aracılığıyla Curtiss-Wright Corporation tarafından devralınması onaylandı.

Rönesans REY Endüstriyel Yatırımları A.Ş. ile Stolthaven Terminals B.V. tarafından sıvı yük depolama terminali ve bağlantılı iskelelerin inşası ve işletimi alanlarında iştigal etmek üzere, ortak girişim kurulmasına izin verildi.

SNTNL üzerindeki ortak kontrolün, ADT LLC ve Ford Next LLC tarafından devralınmasıyla, SNTNL LLC adında tam işlevsel bir ortak girişim oluşturulması kararlaştırıldı.

Accell Group N.V.'nin dolaylı tek kontrolünün, Sprint BidCo aracılığıyla KKR & Co. Inc. tarafından devralınması uygun bulundu.

Greif Flexibles Asset Holding B.V. ve Greif Flexibles Trading Holding B.V.'nin tek kontrolünün, Gulf Refined Packaging for Industrial Packaging Company Ltd. tarafından devralınması onaylandı.

Öte yandan, Ova Un Fabrikası A.Ş.'nin bir kısım hissesinin, Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasının kapsamda olmadığına da karar verildi.

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Münir Karaloğlu, Rekabet Kurulu, Lufthansa, Porsche, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı - Son Dakika


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