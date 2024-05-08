Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını karara bağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurulu, Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği ve Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. arasında imzalanan anlaşma uyarınca yürütülecek Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörü Pazar Araştırması'na menfi tespit belgesi verdi. Ayrıca, CFM Soğutma ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün devralınması, Mage Oyun Teknolojileri AŞ'nin ortak kontrolünün devralınması, Catalent Inc'in tek kontrolünün devralınması, Saras S.p.A'nın tek kontrolünün devralınması ve Terra-Gen Power Holdings II LLC'nin ortak kontrolünün devralınması işlemleri de onaylandı.

08.05.2024 11:59
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Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği ve Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. arasında imzalanan anlaşma uyarınca yürütülecek Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörü Pazar Araştırması'na Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verdi.

Carel Industries S.p.A. tarafından ortak girişimin diğer tarafına ait belli oranda hissenin satın alınması yoluyla CFM Soğutma ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Murat Baysal'ın kontrolündeki Mage Oyun Teknolojileri AŞ'nin ortak kontrolünün Murat Baysal ve Gacha Capital Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Catalent Inc'in tek kontrolünün Novo Holdings A/S tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Saras S.p.A.nın tek kontrolünün Vitol Holding B.V. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Terra-Gen Power Holdings II LLC'nin ortak kontrolünün Abu Dhabi Future Energy Company PJSC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Kaynak: AA

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