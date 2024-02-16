Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, Oktrade Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tek kontrolünün Azelis TR Kimya Endüstrisi Ürünleri İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemini onayladı.
???????Splunk Inc'in tek kontrolünün CISCO Systems, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Adapt2 Solutions, Inc'in dolaylı ortak kontrolünün Adelaide Borrower, LLC aracılığıyla Blackstone Inc. ve VISTA Equity Partners Management, LLC'nin bağlı şirketleri tarafından danışmanlık verilen veya yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.
InterContinental Energy Holdings Group Limited'in ortak kontrolünün Clean H2 Infra Fund S.L.P. ve Buckland Investment Pte. Ltd. tarafından devralınması kararlaştırıldı.
Inavitas Enerji AŞ'nin hisselerinin ve ortak kontrolünün Alper Terciyanlı ve Alfasolar Teknoloji Yatırımları AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Tat Gıda Sanayi AŞ'nin paylarının belli bir oranının ve kontrolünün Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.
Vector Yatırım Holding AŞ ve iştiraki Tam Finans Faktoring AŞ'nin tek kontrolünün MNT Investments BV. tarafından devralınması işlemi onaylandı.
NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri AŞ'nin hisselerinin tamamının Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.
Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Türkiye'deki doğal gaz kombine çevrim santrali tesisinde yer alan taşınır varlıklarının mülkiyetinin ve tam kontrolünün Aksa Enerji Üretim AŞ'nin dolaylı iştiraki ve grup şirketi olan Aksa Enerji Talimarjan FE LCC tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verdi - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.
Ankara'da kar payı ortaklığı adı altında 50 bin kişiden yaklaşık 100 milyon dolar kripto para topladığı öne sürülen Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç. ortadan kayboldu. Mağdurlar 5 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan, dükkanı basarak işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralının durumu iyi olduğu belirtildi. Tartışmanın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Putin'in en önemli muhalifleri arasında yer alıyordu. Navalni, yıllarca yolsuzluklara karşı mücadele etti ve Putin'in kurduğu sistemi eleştirdi. Ancak seçimlerde rakip olamadı ve birçok kez hapis cezasına çarptırıldı. Navalni, 2020'de zehirlenerek hastaneye kaldırıldı ve 2022'de 19 yıl daha hapis cezası aldı. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) ise, tutuklu muhalif Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?