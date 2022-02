Rekabet Kurulu bazı ortak kontrol tesis edilme ve devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Healthcare Activos Yield Socımı S.A. Healthcare Actıvos Investment, S.A. tarafından sahip olunan kuruluşlar ve Sequencialternativa S.A'nın ortak kontrolünün, One Hundred And Twenty Investment Company–Sole Proprıetorshıp L.L.C. (Mubadala Investment Company PJSC); REI Spain BV (Nationale-Nederlanden) ve Healthcare Activos Management Patrimonio, S.L. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Tecasa Isı Kontrol AŞ'nin hisselerinin bir kısmının EIKA S. Coop. tarafından devralınması ile Tecasa Isı Kontrol AŞ'nin üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine onay verildi.

Halihazırda PSA International Pte. LTD'nin tek kontrolü altında bulunan Pusan Newport International Terminal Co. Ltd. üzerinde, PSA International Pte. Ltd. ve Terminal Investment Limited Sarl tarafından dolaylı ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.