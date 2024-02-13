Rekabet Kurulu, bilişim sektöründeki centilmenlik anlaşmalarıyla ilgili soruşturmayı tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, bilişim sektöründeki centilmenlik anlaşmalarıyla ilgili soruşturmayı tamamladı

Rekabet Kurulu, bilişim sektöründeki centilmenlik anlaşmalarıyla ilgili soruşturmayı tamamladı

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunmaları aldı. Soruşturma sonucunda bazı teşebbüslere idari para cezası talep edildi ve sözleşme maddelerinin Kanunu ihlal etmeyecek şekilde tadil edilmesi gerektiği belirtildi. Rekabet Kurulu, nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

13.02.2024 12:57
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Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunmaları aldı.

Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, teşebbüslere, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın, bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsleri kapsadığını bildirdi.

Temsilci, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, bazı teşebbüsler için idari para cezası talep etti. Temsilci, teşebbüsler arasında akdedilen sözleşmelerde yer alan ve ihlale dayanak olarak gösterilen sözleşme maddelerinin Kanunu ihlaline sebebiyet vermeyecek şekilde tadil edilmesi gerektiğine de işaret etti.

Küle ve soruşturma heyetinin konuşmalarının ardından, teşebbüslerin sözlü savunmaları alındı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

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