Rekabet Kurulunca, çiğ süt alımı, süt yemi satışı, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi, satış ve peynir altı suyu alımı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunmaların alınmasına başlandı.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında Kurumun merkez binasında yapıldı.

Burada konuşan Küle, çiğ süt pazarında alıcı konumundaki, süt yemi pazarında aralarında fason üretim anlaşmaları bulunan, paketlenmiş süt ve süt ürünleri pazarında üretim ve satış faaliyeti ile iştigal eden ve peynir altı suyu pazarında alıcı konumundaki teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı nitelikteki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de çiğ süt alımı pazarında Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği dahil olmak üzere 64, süt yemi satışı pazarında 3, paketlenmiş süt ve süt ürünleri pazarında 15 ve peynir altı suyu alımı pazarında 17 ve münferit olarak toplamda 79 tüzel kişilik hakkında soruşturma açıldığını aktararak, bazı teşebbüslerin birden fazla pazardaki eylemleri sebebiyle soruşturmaya dahil edildiğini belirtti.

Soruşturmanın, sektördeki bazı şirketlerin aktif işbirliği başvurularının kabul edilmesi üzerine başlatıldığını belirten soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler sonucunda çiğ süt alımı pazarında fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanun'u ihlal ettiği değerlendirilen 49 taraf ile bu eylemleri kolaylaştırdığı belirtilen Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneğine idari para cezası uygulanmasını önerdi.

Süt yemi satışı pazarında fason üretim ilişkisi bulunan bir teşebbüsle birlikte fiyat tespit ettiği belirlenen ve pazarı paylaşmak suretiyle ihlali tespit edilen bir şirkete idari para cezası uygulanmasını isteyen temsilci, paketlenmiş süt ve süt ürünleri pazarında rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanun'u ihlal ettiği tespit edilen 8 taraf bakımından da idari para cezası uygulanması gerektiğini kaydetti.

Temsilci, peynir altı suyu alımı pazarında da fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve/veya rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanun'u ihlal ettiği tespit edilen 14 taraf bakımından idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.

Çiğ süt alımı pazarındaki ihlale taraf teşebbüslerin üretici örgütleriyle gerçekleştirilen toplu pazarlık esaslı toplantılara katılımının sonlandırılmasını isteyen temsilci, çiğ süt alım sözleşmelerinde mutabık kalınan fiyat ile fiyatı etkileyen unsurların makul gerekçe olmaksızın tek taraflı değiştirilememesi yönünde davranışsal tedbirlere hükmedilmesi tavsiyesinde bulundu.

Temsilci, tedbirlerin etkinliğinin artırılması amacıyla üretici örgütlerinin merkez teşkilatları, dernek ve Ulusal Süt Konseyine tedbirlerin içeriği hakkında bilgi verilmesi gerektiğini bildirerek, çiğ süt tavsiye fiyatının oluşumu bakımından sanayici alt grubu bünyesinde ve rakip konumundaki teşebbüsler arasında gerçekleştirilen iletişim ile rekabete hassas nitelik arz edebilecek bilgi değişimleri gibi kaçınılması gereken davranışlar hakkında konseye görüş gönderilmesinin uygun olacağını aktardı.

Temsilci, 16 soruşturma tarafı bakımından yeterli delil bulunmadığını ve teşebbüsler hakkında herhangi bir idari para cezasına gerek olmadığını vurguladı.

Teşebbüs temsilcileri ise sözlü savunmalarında soruşturma heyetinin tespitlerine itiraz etti.

Soruşturma kapsamındaki sözlü savunma toplantıları 24-25 Kasım'da devam edecek.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar daha erken alınırsa Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.