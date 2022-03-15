Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı

15.03.2022 19:00
Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı

Rekabet Kurulunca, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki 2 fabrika, 2 tesis ve ambar ile bazı varlıkların, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.

Rekabet Kurulunca, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki 2 fabrika, 2 tesis ve ambar ile bazı varlıkların, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.

Rekabet Kurumunun, internet sitesinden devralma işlemine ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre Kurul, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Kayseri Çimento Fabrikasının, Niğde Çimento Fabrikasının, Ankara Öğütme Tesisinin, Malatya Paketleme Tesisinin ve Ambar, Nevşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Ereğli, Başakpınar ve Cırgalan Hazır Beton Tesislerine ait varlıkların, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

YORUMLAR
500
İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

Çimko Çimento, Fabrika, Çimsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:54 Bir devir kapandı! Manchester United'ın stadı tarih oluyor
18:30 Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:58 Torrent, Fatih Terim'in yerini nasıl aldı? Galatasaray yöneticisi işin aslını anlattı
17:56 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşla ilgili dikkat çeken açıklamaya yer verdi: Gerekli desteği sağlıyoruz
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
17:51 Temelini Kılıçdaroğlu atmıştı! Mahkeme ihale kararını iptal etti
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 19:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement