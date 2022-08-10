Rekabet Kurulu'ndan elektrikli skuter firmasına soruşturma - Son Dakika
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Rekabet Kurulu'ndan elektrikli skuter firmasına soruşturma

10.08.2022 10:37

REKABET Kurulu, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkında tabi olduğu kanun maddelerini ihlal edip, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

REKABET Kurulu, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkında tabi olduğu kanun maddelerini ihlal edip, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısında, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkında rakiplerini dışlayıcı faaliyetlerde bulunduğu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Firma hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan elektrikli skuter firmasına soruşturma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan elektrikli skuter firmasına soruşturma - Son Dakika
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