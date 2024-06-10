Google'a yerel arama hizmetleri soruşturmasında 482 milyon lira ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Google'a yerel arama hizmetleri soruşturmasında 482 milyon lira ceza

Google\'a yerel arama hizmetleri soruşturmasında 482 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, Google'ın yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerinde rakiplerine avantaj sağladığını tespit ederek, 482 milyon lira ceza verdi. Google daha önce de 296 milyon lira para cezası almıştı. Kurul, Google'a tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için ceza verdi.

10.06.2024 12:03
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Google'ın, genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna işaret edilerek, firmanın, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağladığının tespit edildiği anımsatıldı. Kurul, Google'a, yerel arama hizmetleri soruşturmasında uyguladığı süreli para cezasını durdurarak, otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için 482 milyon lira ceza verdi.

2021 YILINDA 296 MİLYON 84 BİN 899 LİRA PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Google'ın, rakiplerinin Local Unit'e girişine engel olarak faaliyetlerini zorlaştırdığına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, firmaya, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğinin tespit edilmesi üzerine 2021 yılında 296 milyon 84 bin 899 lira para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Google'a ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Google'ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekiyordu. Bu doğrultuda Google, 'yerel arama hizmetleri' pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu. Akabinde Kurulun 21 Mart 2024 tarihli toplantısında, firma tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi."

483 MİLYON LİRA CEZA VERİLDİ

Bu süreçte Google'ın, "yerel arama hizmetleri" bakımından uygulanmasına karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığı, dolayısıyla bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğinin tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Kurul'un, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından yeni tasarımlar uygulamaya alınana kadar Google'a her gün için idari para cezası uygulanmasına karar verdiği anımsatıldı.

Açıklamada, Google'ın son olarak otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21 Mayıs'ta süreci tamamladığı aktarılarak, şöyle denildi:

"Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak 482 milyon lira ceza verilmesine karar vermiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Google'a yerel arama hizmetleri soruşturmasında 482 milyon lira ceza - Son Dakika

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