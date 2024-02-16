Rekabet Kurulu, Kimya ve Gıda Sektörlerindeki Soruşturmaları Cezayla Sonuçlandırdı

Ekonomi

Rekabet Kurulu, geçen yıl 80 soruşturmayı cezayla sonuçlandırırken, bu soruşturmalarda ilk sırayı kimya ve gıda sektörleri aldı.

AA muhabirinin Rekabet Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Kurul, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetin tehdit edilmesini engellemek, kaynakların etkin dağılımını sağlamak, toplumsal refahı artırmak ve yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek için 2023'te de faaliyetlerini sürdürdü.

Kurul, geçen yıl rekabet ihlali, birleşme ve devralma, özelleştirme, menfi tespit-muafiyet ve yargı kararları üzerine alınan kararlar başta olmak üzere 447 işlemi sonuçlandırdı.

Kurul bu kararlar kapsamında 217 birleşme ve devralma işleminden 184'üne izin verdi, 3 işlemi koşullu onayladı, 30 işlemin ise izne tabi olmadığını değerlendirdi.

Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 4 müracaata bireysel muafiyet tanırken, başvuruculardan 2'sine menfi tespit belgesi verdi, 1'ini grup muafiyeti kapsamında değerlendirdi ve 1'ine de koşullu muafiyet tanıdı.

Rekabet ihlalleri alanında da 145 soruşturma dosyası karara bağlanırken, bunlardan 37'sinde ret kararı verildi, 80'inde ise para cezası uygulandı. Para cezası uygulanan soruşturmaların 68'i uzlaşmayla sonuçlandı. Kurul, 28 dosyada da taahhüt üzerine süreci sonlandırdı.

Ceza kesilen sektörler

Kurulun cezayla sonuçlandırdığı 80 soruşturma arasında ilk sırada 24'le kimyasal ürünler sektörü yer aldı. Bu alanı, 19'la gıda ve 9'la makine endüstrileri izledi.

Kurulun ceza kestiği soruşturmalarda öne çıkan diğer sektörler, 6'yla kültür, sanat eğlence, dinlence, spor, şans oyunları ve eğitim, 5'le inşaat, 4'le otomotiv ve taşıtlar olarak sıralandı.

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, tarım ve tarımsal ürünler ile bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri sektörlerinde de 2'şer soruşturma cezayla sonuçlandı. Sağlık hizmetleri alanında bir soruşturmada ceza kesilirken, Kurul diğer sektörlerde ise 6 soruşturmada ceza verdi.

Rekabet Kurulunun geçen yıl kestiği idari para cezası tutarı ise 2 milyar 664 milyon 688 bin 745 lira oldu.

Kurul, kimyasal ürünler, gıda endüstrisi, enerji, bilişim teknolojileri, platform hizmetleri ve inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 48 soruşturmada ise inceleme işlemlerine devam ediyor.