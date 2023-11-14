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Rekabet Kurulu, 9 kozmetik firmasına toplam 108,5 milyon lira ceza kesti - Son Dakika

Rekabet Kurulu, 9 kozmetik firmasına toplam 108,5 milyon lira ceza kesti

Rekabet Kurulu, 9 kozmetik firmasına toplam 108,5 milyon lira ceza kesti
14.11.2023 11:39  - Güncelleme: 11:41

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründeki 9 şirkete, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 108 milyon 566 bin 510 lira idari para cezası kesti. Cezalar, kartel oluşturma, satış fiyatlarını tespit etme ve internet satışlarını kısıtlama gibi suçlamalara dayanıyor.

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörüne yönelik soruşturmalarını uzlaşmayla sonuçlandırdı. Bu kapsamda rekabeti ihlal eden 9 şirkete ceza yağdı. Kesilen cezaların toplamı 108 milyon 566 bin lira oldu.

FİYATLARI BERABER BELİRLEYEN FİRMALAR CEZAYI YEDİ

Soruşturma kapsamında, Ayaz ve Ortakları Ltd. Şti. hakkında, "topla dağıt karteline" katıldığı iddiasına yönelik soruşturmanın uzlaşmayla bitirilmesi ve teşebbüse 1 milyon 83 bin 338 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. SB Grup Kozmetik AŞ'ye de aynı gerekçeyle 184 bin 676 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rebul JCR Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit ettiği iddiasına yönelik soruşturmanın da uzlaşmayla sonlandırılması ve teşebbüse 5 milyon 357 bin 951 lira idari para cezası uygulanması uygun bulundu.

KURUL, İNTERNET SATIŞLARINI KISITLAYANLARI AFFETMEDİ

Satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma ise internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhütle, yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Bu kapsamda Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ'ye 1 milyon 217 bin 437 lira, ELCA Kozmetik Ltd. Şti'ye 7 milyon 909 bin 454 lira, Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ'ye 2 milyon 716 bin 257 lira, Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ'ye 925 bin 806 lira, Sistem Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti'ye 1 milyon 784 bin 584 lira, L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ'ye 87 milyon 387 bin lira idari para cezası uygulanması karara bağlandı.

TOPLAMDA 108,5 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Böylece, sektördeki 9 şirkete yönelik soruşturmada toplam 108 milyon 566 bin 510 lira idari para cezası verilmiş oldu.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, 9 kozmetik firmasına toplam 108,5 milyon lira ceza kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, 9 kozmetik firmasına toplam 108,5 milyon lira ceza kesti - Son Dakika
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