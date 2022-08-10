Rekabet Kurulu Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açtı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açtı

10.08.2022 10:14
Rekabet Kurulu Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açtı - Son Dakika
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