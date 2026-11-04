Rekabet Kurulu, MAŞ'ın şarj ön araştırmasını taahhütlerle sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rekabet Kurulu, MAŞ'ın şarj ön araştırmasını taahhütlerle sonlandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, MAŞ'ın Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki elektrikli araç şarj hizmetine yönelik ön araştırmasını taahhütlerle sonlandırdı. Şirket, otoyolda faaliyette bulunduğu sürece münhasırlık içeren sözleşme imzalamayacak ve şarj işletmecilerine eşit işlem uygulayacak.

Rekabet Kurulu, Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ (MAŞ) hakkında Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki elektrikli araç şarj hizmeti pazarına yönelik yürütülen ön araştırmayı, alınan taahhütlerle sonlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulun MAŞ hakkında Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki elektrikli araç şarj hizmeti pazarındaki münhasırlık uygulamaları sebebiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın tamamlandığı bildirildi.

Dosya kapsamında, otoyol hizmet tesislerini işleten şirketin, tesislerde elektrikli araç şarj istasyonu kurma ve işletme bakımından, hissedarları ile aynı ekonomik bütünlükte bulunan teşebbüslere münhasırlık tanıdığı ve rakip şarj ağı işletmecilerinin bu tesislerde faaliyet gösterme taleplerini reddettiği yönünde "ciddi" şüphelerin oluştuğuna işaret edilen açıklamada, ön araştırma süreci devam ederken teşebbüs tarafından, dosya kapsamındaki rekabetçi endişelerin giderilmesi amacıyla taahhüt başvurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Taahhüt süreci sonucunda şirket tarafından sunulan taahhütlerin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olması gerekçeleriyle kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nihai metindeki taahhütlerin, şirket bakımından bağlayıcı hale getirilerek, yürütülen ön araştırmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Teşebbüs tarafından sunulan nihai taahhüt metni çerçevesinde şirket, otoyolda faaliyette bulunacağı süre boyunca elektrikli araç şarj hizmeti sunan herhangi teşebbüs ile münhasırlık içeren sözleşme imzalamayacak. Burada şirket, otoyol hizmet tesislerinde faaliyette bulunan veya bulunacak elektrikli araç şarj hizmeti sunan teşebbüsler ile akdedilecek sözleşmelerde yer alan proje giriş bedeli, depozito, gelir paylaşım oranı, genel gider payı gibi hususlarda teşebbüsler arasında ayrımcılığa yol açabilecek uygulamalarda bulunmayacak. Şirket, eşit işlem ilkesine uygun hareket edecek, otoyolda faaliyet göstermek isteyen elektrikli araç şarj hizmeti sunan teşebbüsler bakımından başvuru ve davet süreçlerine ilişkin hazırlıklarını Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren en geç 2 ay içinde tamamlayacak ve değerlendirme sürecini en geç 4 ay içinde sonuçlandıracak. Şirket, otoyoldaki hizmet tesislerinde faaliyetteki elektrikli araç şarj hizmeti sunan teşebbüsler ile yeni işletmecilere uygulanacak ticari koşullarda eşitlik sağlayacak, taahhütlere uyumun izlenebilmesi adına 3 yıl süre ile 6 ayda bir olmak üzere Kuruma bilgilendirme yapacak."

Öte yandan açıklamada, kararla otoyolda elektrikli araç şarj istasyonu pazarında rekabetçi endişelerin giderilmesi ve şarj hizmeti almak isteyen tüketicilerin seçeneklerinin artırılmasının amaçlandığı da aktarıldı.

Kaynak: AA
Rekabet KuruluOtomobilEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
15:05
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
14:42
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame İşte istenen ceza
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:24:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, MAŞ'ın şarj ön araştırmasını taahhütlerle sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android