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Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc.'nin Threads uygulamasını Instagram ile bağlayarak rekabet ihlalinde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma başlattı
12.12.2023 - 11:04,
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REKABET Kurulu, 'Threads' uygulamasını 'Instagram' ile bağlayarak rekabet ihlalinde bulunduğu öne sürülen Meta Platforms Inc. (Facebook) hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc.'nin 5 Temmuz 2023'te kullanıma sunduğu 'Threads' isimli uygulamayı, 'Instagram' uygulaması ile bağlayarak piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin ön araştırma yaptı. 23 Kasım'da gerçekleştirilen toplantısında, bulguları yeterli bulan Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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