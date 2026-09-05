Rekabet Kurulu'na yeni başkan ve üyeler
Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı görevine Ahmet Algan atandı.
Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı görevine Ahmet Algan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Algan getirildi.
Kurul üyeliklerine ise Şükran Kodalak ve Cengiz Çolak'ın atanması uygun bulundu.
Kaynak: AA
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