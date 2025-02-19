Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza

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Rekabet Kurulu, yerinde incelemeleri engelleyen BİM'e 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası kesti. Kurum, yerinde incelemenin rekabetin sağlanmasında kritik önem taşıdığını vurguladı.

19.02.2025 19:46  Güncelleme: 20:30
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Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engelleyen BİM'e 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, yerinde inceleme yetkisinin kanunun ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında geldiği belirtilerek, bu yetkinin yetkin ve verimli kullanılmasının rekabetin tesisi için son derece önemli olduğu vurgulandı.

REKABET KURULU'NDA AÇIKLAMA

Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır. Yerinde inceleme gerçekleştirilen teşebbüslerin söz konusu idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm teşebbüs çalışanlarının yerinde inceleme başladığı andan itibaren, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

1.3 MİLYAR LİRA CEZA

Açıklamada, aksi durumda bu hususun Kurum personeli tarafından yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkla tespit edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Nitekim 14 Ocak'ta BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat'ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM'e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Rekabet Kurulu\'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM\'e 1,3 milyar lira ceza
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Murat Küyük:
    az bile soygunculara 260 5 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Bu ceza bile azdır üç harflilere fazla denetim olmalıdır 239 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    darisi butun firmalara 203 3 Yanıtla
  • Can dostum:
    Aklını Başına Topla Adam Olun Azz 160 3 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    yapıştır :)) akpkk ya para lazım 60 102 Yanıtla
    Emrullah Güllü:
    bimcisin belli zoruna gitmiş ceza 32 1
  • Sabri TIGER:
    Binde5 i buakar yapıyorsa kazanca bak 148 5 Yanıtla
  • Apple User:
    süper olmuş az yazmışlar kudurdular kanaatsız lar tekeline aldılar ülkeyi istedikleri gibi at oynatıyorlar önce bakkalları küçük esnafı bitirdiler devletin daha büyük tedbirler alması lazım bu cezalar az bunlara..???? 131 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    sadece gwrcek indirm olanlari almaya calisiyorum bugun gittim inanmiyacaksiniz herseye zam yapmislar 35 tl olan limonata 42 tl olmus kibris tatlisi var 21 tlden 26 tlye cikmis kasim ayinda zaten ayri bir zam yaomislardi kesilen ceza yine halktan cikiyor devlet onlara onlar bize devet biancosunu duzeltiyor firma kesilen cezayi cikartiyor olan vatandasa oluyor 97 2 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    boş haber 14 75 Yanıtla
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