Rekabet Kurulu'ndan bir firmaya, yanıltıcı beyan iddiasıyla yeniden soruşturma - Son Dakika
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Rekabet Kurulu'ndan bir firmaya, yanıltıcı beyan iddiasıyla yeniden soruşturma

18.05.2022 18:11
Rekabet Kurulu'ndan bir firmaya, yanıltıcı beyan iddiasıyla yeniden soruşturma

Rekabet Kurulu, yargı kararı üzerine EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rakiplerinin ürünleri hakkında müşterilere yanıltıcı ve kötüleyici beyanda bulunduğu iddiasıyla yeniden soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, yargı kararı üzerine EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rakiplerinin ürünleri hakkında müşterilere yanıltıcı ve kötüleyici beyanda bulunduğu iddiasıyla yeniden soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararı üzerine Kurul, EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin şikayetçinin ürünleri hakkında müşterilere yanıltıcı ve kötüleyici beyanlarda bulunarak müşterilerin kendi ürünlerini almasını sağladığı iddiasını, yeniden değerlendirdi.

Daha önce söz konusu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, dosya konusu iddialara yönelik soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Bu karar, Ankara 7. İdare Mahkemesince kısmen iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 28 Nisan 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen söz konusu şirket hakkında yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.

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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ticaret, Ankara, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan bir firmaya, yanıltıcı beyan iddiasıyla yeniden soruşturma - Son Dakika


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