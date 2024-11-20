Rekabet Kurulu'ndan Cezasız Sonuç

Ekonomi

Rekabet Kurulunca, Mehmet Salih Ay - Veysel Elektronik ile 2B İnşaat hakkında yürütülen soruşturmada idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mehmet Salih Ay - Veysel Elektronik ile 2B İnşaat Müh. Taah. Tur. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti hakkında, "yeniden satış fiyatına müdahale etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri" iddiasıyla açılan soruşturma sonuçlandı.

Kurul, 2B İnşaat'ın kanunu ihlal ettiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Mehmet Salih Ay - Veysel Elektronik'in ise ilgili kanun maddesini ihlal ettiğine ancak ihlalin zaman aşımına uğraması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.