Rekabet Kurulu'ndan Devralma Onayları

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve bir ortak girişim grubu kurulması işlemlerini sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Unico Sigorta AŞ'nin tek kontrolünün, Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Atlas CRO Medikal Araştırma Geliştirme Danışmanlık Eğitim Ticaret AŞ'nin, Nebil Basalak'ın sahip olduğu ve sermayesinin belli bir kısmını temsil eden payların tek kontrolünün, Pratia Spolka Akcyjna tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti'ye ait 7 beşeri tıbbi üründen oluşan ilaç portföyünün, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, varlık devri yoluyla devralınması kararlaştırıldı.

Hertfordshire Oil Storage Limited'in hisselerinin belli bir kısmının, Phillips 66 Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı bünyesinde bulunan gümrüksüz satış mağazalarının ve bu mağazalara tahsisli depo ile ofis alanlarının işletilmesine ilişkin hakların, TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme AŞ tarafından, 13 yıllık imtiyaz sözleşmesi yoluyla, A.T.Ü. Turizm İşletmeciliği AŞ'ye devredilmesi işlemine izin verildi.

Reed Bidco Limited aracılığıyla, Lecta Paper Industries Intermediate Financing üzerinde dolaylı tek kontrolün, Apollo Capital Management, L.P'nin bağlı kuruluşlarınca yönetilen veya danışmanlık verilen fonlar tarafından, devralınması işlemi uygun bulundu.

Öte yandan, Petrol Ofisi AŞ ve Efor Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, LPG depolama hizmetleri alanında faaliyet gösterecek bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.