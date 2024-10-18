Rekabet Kurulu'ndan Devralmalara İzin - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Devralmalara İzin

Rekabet Kurulu, çeşitli devralma ve ortak girişim başvurularını onayladı.

18.10.2024 15:16
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Rekabet Kurulu, bazı devralma ile ortak girişim kurulması başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Baştuğ Çelik Anonim Şirketi ve Baştuğ Metalurji Sanayi Anonim Şirketinin tek kontrolünün Tosyalı Entegre Demir Çelik Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Generali Sigorta AŞ'nin tek kontrolünün Kiler Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Baowu Aluminum Technology Co., Ltd. ve Kobelco (China) Holding Co., Ltd. tarafından yeni bir ortak girişim kurulması işlemi uygun görüldü.

Haveli Investments, L.P. ve Bregal Milestone LL tarafından dolaylı olarak kontrol edilen HBM Marvel Holdco S.A.R.L. aracılığıyla m-files Corporation'ın ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verildi.

IQmine GmbH'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Arrow Central Europe GmbH aracılığıyla Arrow Electronics Inc. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Juniper Networks, Inc.'in tek kontrolünün Hewlett Packard Enterprise Company tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Permira Holdings Limited'in tek kontrolündeki Exclusive Networks S.A.'nın ortak kontrolünün Clayton Dubilier & Rice, LLC ve Permira Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

His Yalıtım İzolasyon İnşaat Madencilik San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin tamamının İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ aracılığıyla devralınarak Compagnie de Saint-Gobain S.A ve Kutayba Yusuf Ahmed Alghanım tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Sibelres Elektrik Üretim AŞ'nin özelleştirme yolu ile devralınması işlemi uygun görüldü.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Baştuğ Çelik, Ekonomi, Sigorta, Finans, Son Dakika

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