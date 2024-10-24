Rekabet Kurulu'ndan Medya Şirketlerine Soruşturma - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Medya Şirketlerine Soruşturma

Rekabet Kurulu, 5 medya şirketi hakkında soruşturma açtı. İhlal tespiti yapılacak.

24.10.2024 15:17
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Rekabet Kurulu, medya sektöründe faaliyet gösteren, aralarında dizi yapım ve dağıtım ile dijital pazarlama şirketlerinin de yar aldığı 5 şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Med Yapım Televizyon ve Filmcilik AŞ (MED Yapım), Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım AŞ (AY Yapım), MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD Entertainment), Yek Teknoloji Pazarlama AŞ (MERZİGO) ve Key Networks Holding AŞ (KEY Networks) hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurul, soruşturma kapsamında, MED Yapım, AY Yapım ve MADD Entertainment'ın yerli dizilerin yurt dışına dağıtımına yönelik, MED Yapım ve AY Yapım'ın iş gücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı eylemleriyle Kanun'u ihlal edip etmediğini inceleyecek. Soruşturmayla, Youtube üzerinden dizi içerikleri hizmeti sunan ve aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan KEY Networks ve MERZİGO'nun da rakiplerini dışlayıcı eylemleriyle Kanun'u ihlal edip etmediği saptanacak.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Medya Şirketlerine Soruşturma - Son Dakika

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