Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

24.02.2026 17:42
Rekabet Kurumu, bankacılık/katılım bankacılığı, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 26 teşebbüse, iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerine taraf oldukları şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerine taraf olduğu şüphesi bulunan 26 teşebbüse soruşturma açıldığını duyurdu.

GEREKÇE: İŞ GÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK REKABET İHLALLERİ

Bankacılık, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin, çalışan ayartmama anlaşmasına ve/veya iş gücü piyasasına yönelik rekabete hassas bilgi değişimine taraf olduğu iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın, Kurul tarafından karara bağlandığı belirtilen açıklamada, ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler sonucunda, rekabetin kısıtlandığına yönelik şüphelerin ciddi ve yeterli bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

ARALARINDA MİLYONLARIN KULLANDIĞI 13 BANKA DA VAR

Hakkında soruşturma açılan teşebbüsler ve sektörleri şöyle sıralandı:

Bankacılık/katılım bankacılığı alanında: Akbank Türk AŞ, Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ, Denizbank AŞ, HSBC Bank AŞ, ING Bank AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, Odea Bank AŞ, Şekerbank Türk AŞ, Türk Ekonomi Bankası AŞ, Türkiye Garanti Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, QNB Bank AŞ.

Sigortacılık alanında: Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ, Aksigorta AŞ, Bupa Acıbadem Sigorta AŞ, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ.

Bilişim teknolojileri alanında: Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ, Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ, Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı AŞ, Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri AR-GE Danışmanlık Destek Sanayi ve Ticaret AŞ, OBSS Teknoloji AŞ, Paycore Ödeme Hizmetleri Takas ve Mutabakat Sistemleri AŞ, Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret AŞ, Verisoft Bilgi İşlem Ticaret ve Sanayi AŞ, Vizyoneks Bilgi Teknolojileri AŞ.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ankara null Ankara null:
    koyunlari kandirmaya devam 6 3 Yanıtla
  • Kenann Sırmal Kenann Sırmal:
    Zireat, Vakıf ve Halkbank niye yok ki 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
