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Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek - Son Dakika

Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek

20.01.2022 16:35
Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek

Rekabet Kurulu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'ye (Digiturk), Süper Lig ve 1. Lig paketleriyle ilgili 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Digiturk hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Buna göre, Digiturk'e 7 milyon 68 bin 133 lira ceza kesildi.

CEZA NEDEN KESİLDİ?

Kurul, Digiturk'ün, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin, "2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli, sırasıyla 48 ve 42 adet yeniden satıcısının kendilerine münhasıran tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması" nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğine karar vererek, teşebbüse 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Karar, oy birliğiyle alındı.

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Rekabet Kurumu, Para Cezası, Digiturk, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek - Son Dakika Ekonomi


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