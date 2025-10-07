Rekabet Kurulu'ndan Şişecam ve Karacalar'a Soruşturma - Son Dakika
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Şişecam ve Karacalar'a Soruşturma

07.10.2025 16:30
Rekabet Kurulu, Şişecam ve Karacalar hakkında fiyat tespiti ve rekabeti kısıtlama iddialarıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulunca, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımında bulunmak ve rekabete hassas bilgi değişimi iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

İKİ DEV FİRMANIN USULSÜZLÜKLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, anılan teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, iki firmanın fiyat tespiti ve bölge ve/veya müşteri paylaşımı yapmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiklerini belirterek, idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığı bildirildi.

İSTENİLEN CEZA DA BELLİ OLDU

Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'ye, sürdürülen diğer soruşturmadan dolayı ilgili kanunun aynı fiilden dolayı iki kez cezalandırılmama ilkesi gereğince idari para cezası verilmemesinin uygun olacağını belirten temsilci, Karacalar firması için ise "Uygulanacak idari para cezasının takdirinde ihlal süresinin bir yıldan uzun iki yıldan kısa olması nedeniyle yüzde 20 artırılabileceği, bununla birlikte Ceza Yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca temel para cezasının artırılmasını veyahut 7. maddesi kapsamında indirim uygulanmasını gerektirecek herhangi bir ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurun da bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." dedi.

ŞİRKETLER KENDİLERİNİ SAVUNDU

Şişecam temsilcisi ise firmanın rekabeti kısıtlayıcı bir amacı olmadığını belirterek, tedarik edilen cam kırığının devamlılığını sağlamak istediklerini ifade etti.

Karacalar temsilcisi de firmanın Şişecam'ın yönlendirmesinde olmadığını, tamamen bağımsız olarak rekabete dahil olduklarını ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

