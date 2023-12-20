Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarları hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarı işleten bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre Endüstriyel Analiz Sanayi ve Ticaret, Kalite Sistem Laboratuvarları, S.G.S. Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri, MRL Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı, Özel Msm Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret anonim şirketlerinden oluşan ekonomik bütünlük ile STA Kalite Kontrol Gıda Laboratuvarı AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi paylaşmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.