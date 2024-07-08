Rekabet Kurulu, Şişecam ve Şişecam Çevre Sistemleri'ne soruşturma başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, Şişecam ve Şişecam Çevre Sistemleri'ne soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Şişecam ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unu ihlal edip etmediklerini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Şişecam, daha önce atık cam dönüşüm faaliyetlerine ilişkin taahhütler sunmuş ve bu taahhütler Kurul tarafından bağlayıcı hale getirilmişti. Yapılan inceleme sonucunda, şirket ve bağlı ortaklık hakkında taahhütlere aykırı davranmaları nedeniyle soruşturma açılmasına karar verildi.

08.07.2024 14:27
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Rekabet Kurulu, Şişecam ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri'ne Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unun ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

Şişecam'dan bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında kendisi ve bağlı ortaklığı tarafından atık cam dönüşüm faaliyetlerine ilişkin olarak taahhütler sunulduğu ve bu taahhütlerin Kurul tarafından bağlayıcı hale getirildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda, Kurul tarafından şirketimiz ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi

İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları, uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, Şişecam ve Şişecam Çevre Sistemleri'ne soruşturma başlattı - Son Dakika
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