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Rekabet Kurulu, Storytel Turkey soruşturmasını sonlandırdı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, Storytel Turkey soruşturmasını sonlandırdı

Rekabet Kurulu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı, alınan taahhüt üzerine sonlandırdı. Storytel, rekabet karşıtı endişelere yönelik taahhüt sürecini başlatarak sorunları giderebilecek nitelikte bir paket sunmuş ve bu taahhütler kabul edilmiştir.

Rekabet Kurulu, Storytel Turkey soruşturmasını sonlandırdı
14.12.2023 - 10:41,
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Rekabet Kurulu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı, alınan taahhüt üzerine sonlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturma sürecine ve alınan karara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri AŞ hakkında, yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla rakip firmaların çevrim içi sesli kitap akış hizmetleri pazarına girişini ve aynı pazarda büyümesini engellemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma süreci devam ederken Storytel tarafından dosya içeriğindeki rekabet karşıtı endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu ve bu kapsamda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda nihai taahhüt paketi sunuldu.

Taahhüt süreci sonucunda dosya kapsamında tespit edilen ve firmanın davranışlarından kaynaklanan rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir bulunması nedeniyle şirketin taahhüdü kabul edildi.

Storytel tarafından sunulan ve Kurul tarafından kabul edilen taahhüt paketi şöyle özetlendi:

"Taahhütlerin bağlayıcı hale geldiği tarihten önce yayınevleri/hak sahipleri ile imzalanmış ve bir yıl veya daha uzun süredir yürürlükte olan mevcut seslendirme lisans sözleşmeleri, Storytel'e belirli bir kitabın sesli kitap formatını üretmek için münhasır bir hak sağlamayacak şekilde tadil edilecektir. Taahhütlerin bağlayıcı hale geldiği tarihten önce imzalanmış ve bir yıldan kısa süredir yürürlükte olan mevcut seslendirme lisans sözleşmeleri, ilgili sözleşmenin imza tarihinden itibaren birinci yılını doldurmasıyla beraber Storytel'e münhasır bir hak sağlamayacak şekilde tadil edilecektir. Taahhütlerin bağlayıcı hale geldiği tarihten sonra imzalanan seslendirme lisans sözleşmeleri, Storytel'e belirli bir kitabın sesli kitap formatını üretmek için münhasır bir hak sağlamayacaktır. İçerik dağıtım sözleşmeleri aracılığıyla dağıtılan içerik üzerinde Storytel'e münhasırlık/tam ruhsat sağlanmayacaktır. Seslendirme anlaşmaları, ses sanatçılarının münhasıran Storytel için seslendirme yapması yönünde bir yükümlülük içermeyecektir."

Kaynak: AA
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