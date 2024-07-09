Rekabet Kurulu, Traktör Üretim ve Pazarlama Şirketleri Hakkında Soruşturma Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, Traktör Üretim ve Pazarlama Şirketleri Hakkında Soruşturma Yaptı

Rekabet Kurulu, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 10 şirket hakkında soruşturma yapmak amacıyla sözlü savunma toplantısı düzenledi. Toplantıda, şirket temsilcileri sözlü savunmalarını gerçekleştirdi. Soruşturma sonucunda, Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bayilerin yeniden satış fiyatını belirlemesi nedeniyle kanun ihlali yapıldığı tespit edildi ve idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Diğer şirketler hakkında ise ihlal tespit edilmedi ve ceza verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Kurul, nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

09.07.2024 11:59
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Rekabet Kurulunda, traktör üretim ve pazarlama alanında faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı. Bu kapsamda, haklarında soruşturma açılan AGCO Tarım Makineleri Ticaret Ltd. Şti, Argo Tractors Turkey Traktör Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, Başak Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ, Erkunt Traktör Sanayii AŞ, Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ, IPSO Tarım AŞ, Kubota Turkey Makine Ticaret Ltd. Şti, Same Deutz Fahr Traktör Sanayi ve Tic. AŞ, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ, Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ temsilcileri sözlü savunmalarını gerçekleştirdi.

Küle, toplantıda yaptığı konuşmada, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi ise soruşturmanın, bayilerin yeniden satış fiyatını tespit etmek, rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişiminde bulunmak ve rekabeti kısıtlayıcı anlaşma yapmak suretiyle ilgili kanun maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını ifade etti.

Temsilci, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucu, Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından bayilerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi suretiyle ilgili kanun maddesinin ihlal edildiğini ve idari para cezası uygulanabileceğini belirtti.

Ayrıca, temsilci, soruşturmanın diğer taraflarının ilgili kanun kapsamında ihlal teşkil eden herhangi bir eylemi tespit edilmediğinden bunlar hakkında idari para cezasına yer olmadığını kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından teşebbüslerin sözlü savunmaları alındı.

Soruşturma heyeti tarafından idari para cezası verilmesine yer olmadığını belirtilen teşebbüslerin temsilcileri, bu hususa katıldıklarını ve Kurul tarafından ceza verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Firma temsilcisinden talebe itiraz

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ temsilcisi de yapılan incelemede yeniden satış fiyatının belirlenmesine dair şirketin bayilere olan baskısının tespit edilemediğine dikkati çekerek, "Sadece sözleşmedeki hiçbir zaman hayata geçmemiş, hiçbir zaman rekabeti ihlal etmemiş bir madde kapsamında ceza verilmesi yönünde bir kanaate varılmıştır. Biz bu kanaate katılmıyoruz." dedi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Traktör Üretim ve Pazarlama Şirketleri Hakkında Soruşturma Yaptı - Son Dakika

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