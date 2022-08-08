İkinci el araba alım satımı yapan 4 internet sitesine rekabet soruşturması - Son Dakika
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İkinci el araba alım satımı yapan 4 internet sitesine rekabet soruşturması

08.08.2022 10:26
İkinci el araba alım satımı yapan 4 internet sitesine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulunca, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri AŞ, Vava Cars Turkey Otomotiv AŞ, Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulunca, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri AŞ, Vava Cars Turkey Otomotiv AŞ, Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci el araba alım satımı yapan 4 internet sitesine rekabet soruşturması - Son Dakika

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