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Rekabet Kurulunda denizcilik sektöründen 3 firmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika

Rekabet Kurulunda denizcilik sektöründen 3 firmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı

22.02.2022 11:22
Rekabet Kurulunda denizcilik sektöründen 3 firmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm AŞ ve MSC Gemi Acenteliği AŞ hakkındaki rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm AŞ ve MSC Gemi Acenteliği AŞ hakkındaki rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, buradaki konuşmasında, söz konusu şirketler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Yazılı savunma sürecinin tamamlandığını belirten Küle, sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlere toplantıyı çevrim içi takip olanağı sunulduğunu ifade etti.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi neticesinde 3 firmanın söz konusu kanunun 4. maddesini ihlal etmediğini dile getirdi.

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin konteyner iç dolum hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu, bu pazardaki rakibinin faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamalarının Kanunun 6. maddesini ihlal ettiğini söyleyen temsilci bu kapsamda idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Şirket temsilcileri, şirketin Kanuna aykırı herhangi bir faaliyetinin olmadığını ve somut olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını savunarak delillerini sundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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Medlog Lojistik, Gemicilik, Antalya, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulunda denizcilik sektöründen 3 firmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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