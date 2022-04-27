Yem üretimi ve satışı yapan 4 şirkete 159,3 milyon lira ceza - Son Dakika
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Yem üretimi ve satışı yapan 4 şirkete 159,3 milyon lira ceza

27.04.2022 16:29
Yem üretimi ve satışı yapan 4 şirkete 159,3 milyon lira ceza

REKABET Kurumu'nca yem üretimi ve satışı yapan 7 şirket hakkındaki soruşturmada, 4 teşebbüse 159 milyon 391 bin TL idari para cezası verildi.

REKABET Kurumu'nca yem üretimi ve satışı yapan 7 şirket hakkındaki soruşturmada, 4 teşebbüse 159 milyon 391 bin TL idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu tarafından yem üretimi ve satışı yapan 7 şirket hakkında, 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesinde yer alan, 'Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır' kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmıştı. 7 şirketten, 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal ettiği belirlenen Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş'ye 40 milyon 516 bin 29 lira 59 kuruş, C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş'ye 44 milyon 780 bin 758 lira 4 kuruş, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 58 milyon 392 bin 233 lira 77 kuruş, Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş'ye 15 milyon 702 bin 799 lira 53 kuruş tutarında idari para cezası verildi. Buna göre toplam 159 milyon 391 bin TL ceza verildi.

Rekabet Kurulu, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. ise 4054 sayılı kanunu ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.


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Rekabet Kurulu yem üretimi ve satışı yapan 4 teşebbüse idari para cezası verdi Rekabet Kurulu yem üretimi ve satışı yapan 4 teşebbüse idari para cezası verdi Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yem üretimi ve satışı yapan 4 şirkete 159,3 milyon lira ceza - Son Dakika


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