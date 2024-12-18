Reklam Kurulu'ndan 277,6 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Reklam Kurulu'ndan 277,6 Milyon Lira Ceza

Reklam Kurulu, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 1705 dosyaya ceza verdi.

18.12.2024 14:50
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Reklam Kurulu, yılın başından bugüne kadar 1705 aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamaya 277,6 milyon lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulun aralık ayı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek mağduriyete neden olan reklam ve haksız ticari uygulamaları incelediği bildirildi.

Toplantıda kasım ayına ilişkin 213 dosyadan 196'sının mevzuata aykırı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 54,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul, ayrıca 35 dosya kapsamında da aykırılık tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verdi." ifadeleri kullandı.

Açıklamada, bu yıl 1917 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilerek, "Bu kapsamda, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1705 dosya hakkında yayın durdurma cezasının yanı sıra 277,6 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kasım kampanyalarına inceleme

Kasım ayında "Black Friday", "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi farklı isimlerle tüketicilere sunulan indirimli satış reklamlarına ilişkin incelemelerin de kurul gündeminde yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, resen ya da şikayet başvurusu üzerine 64 dosyanın işleme alındığı aktarıldı.

Açıklamada, değerlendirme sonucunda, 57 dosyanın mevzuata aykırı bulunduğu ve 27,4 milyon lira ceza uygulanmasına karar verildiği bildirilerek, "Böylece 2024'te indirimli satış kampanyalarına ilişkin mevzuata aykırı olduğu tespit edilen reklamlara ilişkin 41,3 milyon lira idari para cezası uygulanmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

Böylece, "sahte indirim" algısı oluşturarak tüketicilerin alışveriş tercihlerinin manipüle edilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ayrıca, olduğundan daha yüksek indirim yapıldığı ve indirimli fiyatın kısa süre için geçerli olduğu algısı oluşturulması gibi tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama uygulamalarının neden olduğu ihtiyaç analizinin doğru yapılamaması sonucunda, ülkemizin ekonomik kaynaklarının gereksiz ve verimsiz alanlarda kullanımıyla oluşan israfın önüne geçilmesi, istikrarlı bir ekonomi ve rekabette adil piyasa şartlarının tesis edilmesiyle haksız rekabetin tüketiciler ve diğer firmalar üzerinde oluşturabileceği zararın engellenmesi amaçlanıyor."

Yasa dışı bahis reklamlarına 6 milyon lira ceza verildi

Açıklamada, yasa dışı bahis reklamlarına karşı da karar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüketiciyi korumaya yönelik mevzuat hükümleri gereği yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edilen tanıtımlara ilişkin 6 milyon lira para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesi kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun muhtelif sektörlerde karşılaşılan aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemeleri devam ediyor."

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Black Friday, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reklam Kurulu'ndan 277,6 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

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