Rektör Ünal'dan Bakan Kirişci'ye kenevir ve manda brifingi - Son Dakika
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Rektör Ünal'dan Bakan Kirişci'ye kenevir ve manda brifingi

26.04.2022 09:01
Rektör Ünal'dan Bakan Kirişci'ye kenevir ve manda brifingi

Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 'kenevir' ve 'manda' konularında brifing verdi.

Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 'kenevir' ve 'manda' konularında brifing verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki görüşmede; Bakan Kirişci ve Rektör Ünal, iki kurum arasında muhtemel iş birliği ve çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Bakan Kirişci'ye brifing veren Rektör Ünal, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli kenevir çeşitlerini üreten OMÜ'nün, bu bitkiyle ilgili çalışmaların ticarileşmesi yolunda büyük bir çaba içerisinde olduğunu belirtti. Üniversitenin bu yöndeki çalışmalarının, uzun vadeli bir perspektif doğrultusunda ülke ekonomisine artı değer yaratacağına dikkat çeken Rektör Ünal, keneviri Samsun'un markalarından biri haline getirmek istediklerini ifade etti.

Samsun'da hayvancılık sektörünün en önemli gelir kaynaklarından olan manda yetiştiriciliğine yeni bir vizyon getirmek istediklerini söyleyen Rektör Ünal, buradan elde edilen ürünlerin markalaşmasını sağlamak ve sektörün verimliliğini arttıracak bir eylem planı oluşturmak amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bakan Kirişçi, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ünal'a teşekkür ederek OMÜ ailesine selam ve sevgilerini iletti. Hediye takdimiyle sona eren ziyarette Bakan Kirişci, Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022 için de başarı temennisinde bulundu. - SAMSUN

Rektör Ünal'dan Bakan Kirişci'ye kenevir ve manda brifingi
Rektör Ünal'dan Bakan Kirişci'ye kenevir ve manda brifingi

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Vahit Kirişci, Kenevir, Ankara, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rektör Ünal'dan Bakan Kirişci'ye kenevir ve manda brifingi - Son Dakika


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